Takım bütçesini 41 milyon euro'lardan 30 milyona indiren yönetimin hedefi 20-25 milyon euro. Sezon bitmeden bu planını hayata geçiren Karadeniz devi; Kouassi, Djaniny, Vitor Hugo, Peres ve Naci'den sonra başka isimler de gidecek. Kiralık olarak forma giyen Yusuf Yazıcı, Gbamin ve Markovic ile devam etmeyi planlamayan Bjelica, sezon boyunca performanslarının üzerine koyamayan Bartra, Bardhi, Gomez, Larsen ve Umut Bozok gibi oyuncuları da mercek altına aldı. Sözleşmesi sona erecek Hamsik'in durumu belirsiz. Sonuçta 20 milyon euro gibi önemli bir bütçe alanı açılacak ve Bjelica da dengeli yarışmacı takım kuracak.