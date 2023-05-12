Tesisler devam edecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Türkiye yüzyılında ülkemize, Trabzon'a çok önemli, çok büyük hizmetler yapmanın başlangıç noktası 15 Mayıs sabahı olacaktır. 15 Mayıs sabahı hakikaten farklı bir Türkiye farklı bir dünya için inşallah kürek çekmeye başlayacağız. Çok heyecanlıyız" dedi.
Karaismailoğlu şöyle devam etti: "Trabzon Havalimanı'nı genişletiyoruz. Türkiye'de üçüncü, dünyada sayılı denize dolgu havalimanlarından biri olacak. Mega bir proje. Trabzonspor Tesisleri devam edecek."