Haberler Trabzonspor Tesisler devam edecek

Tesisler devam edecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Türkiye yüzyılında ülkemize, Trabzon'a çok önemli, çok büyük hizmetler yapmanın başlangıç noktası 15 Mayıs sabahı olacaktır. 15 Mayıs sabahı hakikaten farklı bir Türkiye farklı bir dünya için inşallah kürek çekmeye başlayacağız. Çok heyecanlıyız" dedi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2023 Cuma 06:50
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