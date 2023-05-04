Haberler Trabzonspor Trabzonspor'da Uğurcan Çakır giderse Brkic gelecek

Trabzonspor'da Uğurcan Çakır giderse Brkic gelecek

Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır'a 15 milyon euro ve üzeri bir teklif gelirse satılacak. Yerine bonservisi elinde olan Hırvat eldiven Ivan Brkic alınacak.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2023 Perşembe 06:50
Trabzonspor'da Uğurcan Çakır giderse Brkic gelecek

Bordo-mavili takımda bu yaz ciddi bir hareketlilik bekleniyor. Takımdan gidecekler ve geleceklerin listesi bir hayli kalabalık. Trabzonspor'un bonservis geliri beklediği isimlerden birisi Uğurcan Çakır. Takımın kaptanı kısa süre önce verdiği röportajda Trabzonspor'dan ancak kulübün menfaatleri sağlanırsa ayrılacağını belirtmişti. Karadeniz temsilcisi sezon sonunda Uğurcan için teklifler bekliyor. Yönetim minimum rakamı 15 milyon euro olarak belirledi. Uğurcan da isterse bu ve üstü rakamlara satışı gerçekleşecek. Deneyimli eldivenin ayrılması halinde bordo-mavililerin listesinin başında Ivan Brkic yer alıyor. 27 yaşındaki eldiven Neftçi Bakü'de forma giyiyor. 1.94'lük kalecinin bonservis bedeli bulunmuyor.

12 MAÇTA KALESİNİ KAPATTI
Uğurcan Çakır'ın ayrılması durumunda Trabzonspor'un kaleci listesinde üst sırada yer alan İvan Brkic bu ezon 23 maça çıktı. Kalesinde 24 gole geçit verdi. 12 mücadelede ise kalesini gole kapattı. 1.94'lük boyuyla özellikle yan toplarda çok etkili. Karşı karşıya pozisyonlarda da uzun bacaklarını avantajını kullanarak açıları kapatıyor.

DİĞER
Son Dakika: Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’un boşanma tarihi belli oldu! İşte Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’un boşanacağı o tarih!
Kuruluş Osman’ın Cerkutay’ı ile Aygül’üne bakın! Çağrı Şensoy ile Buse Arslan evlilik yolunda ilk adımı attı! İşte nişandan kareler...
F.Bahçe'den penaltı beklentisi!
Cimbom B Planını şimdiden hazırladı! Kiralık gelecek
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Bjelica istedi yönetim harekete geçti!
Markovic Trabzonspor'da kalmak istiyor!
Son dakika deprem mi oldu 4 Mayıs?
Altın fiyatları canlı kur takibi!
Çılgın Sayısal Loto çekildi! (3 Mayıs)
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Lazio 3 puanı iki golle aldı! Lazio 3 puanı iki golle aldı! 01:32
Lazio 3 puanı iki golle aldı! Lazio 3 puanı iki golle aldı! 01:32
Hem kupa, hem lig... Hem kupa, hem lig... 01:28
Atletico Madrid'den farklı galibiyet! Atletico Madrid'den farklı galibiyet! 01:15
Atletico Madrid'den farklı galibiyet! Atletico Madrid'den farklı galibiyet! 01:14
Enes Ünal Getafe'nin umutlarını sürdürüyor! Enes Ünal Getafe'nin umutlarını sürdürüyor! 01:06
Daha Eski
Enes Ünal Getafe'nin umutlarını sürdürüyor! Enes Ünal Getafe'nin umutlarını sürdürüyor! 01:05
Cimbom B Planını şimdiden hazırladı! Kiralık gelecek Cimbom B Planını şimdiden hazırladı! Kiralık gelecek 00:51
Sivasspor ile F.Bahçe yenişemedi! Sivasspor ile F.Bahçe yenişemedi! 00:44
Jorge Jesus'tan hakem isyanı! Jorge Jesus'tan hakem isyanı! 00:44
F.Bahçe Beko seride 2-1 geriye düştü! F.Bahçe Beko seride 2-1 geriye düştü! 00:44
Türk Telekom EuroCup finalini kaybetti! Türk Telekom EuroCup finalini kaybetti! 00:44