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TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına rotayı eski gözdesine çevirdi! Dino Hotic geliyor

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri... Yeni teknik direktörü Nenad Bjelica ile yapılanma sürecine giren Trabzonspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Fırtına'nın devre arasında da ilgilendiği Dino Hotic için yeniden harekete geçtiği ifade edildi. (TS transfer haberleri)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2023 Pazar 09:21
TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına rotayı eski gözdesine çevirdi! Dino Hotic geliyor

Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, bu sezon beklentilerin altında kaldı. Geçtiğimiz sezon şampiyon olan takım, sezon sonrasında başkan ve teknik direktör değişikliği yaparak kadrosunda yenilenme kararı aldı. Günebakış'ta yer alan habere göre Trabzonspor devre arasında kadrosuna katabileceği Boşnak futbolcu Dino Hotic için yeniden kolları sıvadı.

Dino Hotic transferi Trabzonspor adına devre arasında gündeme gelmiş fakat sözleşmesi devam ettiği için transfer gerçekleşmemişti. Ancak Cercle Brugge ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Boşnak on numaranın, bu kez bordo-mavili ekibe gelmeye sıcak baktığı öğrenildi.

Dino Hotic transferi gerçekleşirse 27 yaşındaki oyuncu için bonservis bedeli ödenmeyecek. Kontratı sezon sonu bitecek olan Dino Hotic için şu anda en ciddi adayın Trabzonspor olduğu aktarıldı. Oyuncunun kariyerini Türkiye'de sürdürmek için istekli olduğu da gele iddialar arasında. Ayrıca teknik direktör Nenad Bjelica, bu transfer için yönetime onay verdi.

Orta sahanın merkezinde ve hücuma yönelik orta saha olarak görev yapabilen Hotic, sağ kanatta da oynayabiliyor. Trabzonspor'un hocası Bjelica özellikle, Boşnak oyuncunun çok yönlülüğünden faydalanmak istiyor. Bu sezon 36 maça çıkan Boşnak futbolcu, 5 gol ve 2 asistlik performans ortaya koydu.


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