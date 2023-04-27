Yusuf yazıcı Rusya'ya

Bordo-mavili kulübe büyük umutlarla dönen Yusuf Yazıcı'nın performansı tam bir hayal kırıklığı oldu. Kiralık sözleşmesi bitince tecrübeli orta saha oyuncusu Lille'e geri dönecek. Ancak Fransız ekibinin de gelecek sezon planlamasında adı geçmiyor. 26 yaşındaki futbolcunun yeniden Rusya Ligi'ne gitmesi bekleniyor. Favori CSKA Moskova.
Bordo-mavili kulübe büyük umutlarla dönen Yusuf Yazıcı'nın performansı tam bir hayal kırıklığı oldu. Kiralık sözleşmesi bitince tecrübeli orta saha oyuncusu Lille'e geri dönecek. Ancak Fransız ekibinin de gelecek sezon planlamasında adı geçmiyor. 26 yaşındaki futbolcunun yeniden Rusya Ligi'ne gitmesi bekleniyor. Favori CSKA Moskova.