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TRANSFER HABERİ | Trabzonspor'da Marc Bartra için Espanyol devrede!

Süper Lig devlerinden Trabzonspor'un yıldız ismi Marc Barta ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Son olarak İspanyol basınında yer alan haberlerde futbolcu ile Espanyol'un yakından ilgilendiği aktarıldı. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2023 Perşembe 06:50
TRANSFER HABERİ | Trabzonspor'da Marc Bartra için Espanyol devrede!

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Trabzonspor'un Real Betis'ten transfer ettiği Marc Bartra'nın adı sezon boyunca defalarca İspanyol ekipleriyle anıldı. Tecrübeli stoper sezon bitmeden bu tip haberlere karşı tepkisini göstermişti ancak yine de hakkındaki söylentiler devam ediyor. İspanyol basını son olarak 32 yaşındaki savunma oyuncusuyla Espanyol'un ilgilendiğini yazdı. Haberde Bartra'nın bordo- mavili kulüpte 2025 yılına kadar kontratı olduğu ancak İspanya'dan iyi teklifler aldığı belirtildi. Sezon bitiminde Bjelica'nın yönetime sunacağı rapora göre Bartra hakkında karar verilecek. Takımdan ayrılması halinde yerine daha genç ve maliyeti uygun bir oyuncu transfer edilecek.

3 GOLÜ VAR

Marc Bartra bu sezon bordo-mavili formayı Süper Lig'de 24 defa taşıdı. Gaziantep FK, Karagümrük ve İstanbulspor maçlarında 1'er gol kaydetti. 3 defa sarı kartla cezalandırıldı. Karagümrük mücadelesinde oyundan atıldı.

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