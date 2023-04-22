Haberler Trabzonspor Trabzonspor'da Bjelica'dan oyunculara gözdağı!

Trabzonspor'da Bjelica'dan oyunculara gözdağı!

Süper Lig devlerinden Trabzonspor son olarak ligde Sivasspor'a 4-1'lik skorla mağlup oldu. Maçın ardından bordo mavililerin yeni teknik direktörü Bjelica'dan oyunculara flaş uyarı geldi. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2023 Cumartesi 06:50
Trabzonspor'da Bjelica'dan oyunculara gözdağı!
Karadeniz devinin yeni teknik direktörü Bjelica, Sivasspor yenilgisi sonrası soyunma odasında kısa bir konuşma yaptı. Oyuncularına düzeltilmesi gereken çok şeyin olduğunu söyleyen Hırvat hoca, "Önümüzdeki haftalar kaderinizi belirleyecek. Her şey sizin elinizde. Kalan maçlardaki performanslarınız önümüzdeki sezon kimlerin bizimle devam edeceği, kimlerin buna hazır olacağı ya da kimlerle yolların ayrılacağını ortaya çıkaracak. Bunları değerlendireceğiz" diyerek, kadrodaki yapılacak değişim öncesi sinyalleri verdi.
DİĞER
Hande Erçel İtalya tatilinden yepyeni fotoğraflar paylaştı! Hande Erçel’in fotoğrafı 2 saatte yine rekor kırdı!
Hadise ve Sinan Akçıl arasında kıran kırana rekabet! Sadece 3 günde...
Cimbom'un 7 maddelik Devler Ligi planı!
F.Bahçe'de 2 yıldız isimde mutlu son!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Talihsiz Larsen
70’ten 45’e indi
Son dakika deprem mi oldu 22 Nisan?
Bayram mesajları 2023 (Dualı, hadisli)
Kurumsal Ramazan Bayramı mesajları 2023
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'a Icardi şoku! G.Saray'a Icardi şoku! 00:10
G.Saray'da derbi öncesi büyük tehlike! G.Saray'da derbi öncesi büyük tehlike! 00:10
Firmino'da Aslan'a iki dünya devi rakip oldu! Firmino'da Aslan'a iki dünya devi rakip oldu! 00:10
F.Bahçe'nin gözdesi Hazard'ın yeni adresi netleşti! F.Bahçe'nin gözdesi Hazard'ın yeni adresi netleşti! 00:10
Kartal'da G.Saray derbisi öncesi büyük endişe! Kartal'da G.Saray derbisi öncesi büyük endişe! 00:10
İşte Sanchez'in transfer talebi! G.Saray... İşte Sanchez'in transfer talebi! G.Saray... 00:10
Daha Eski
Kanarya'nın sol bek planı netleşti! Kanarya'nın sol bek planı netleşti! 00:10
Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu 00:10
Flaş detay! 20 gün önce Pedro için yazı gelmiş Flaş detay! 20 gün önce Pedro için yazı gelmiş 00:10
Karagümrük maçında oynayacak mı? Belli oldu Karagümrük maçında oynayacak mı? Belli oldu 00:10
Maç sonu olay sözler! "Hakem faciası" Maç sonu olay sözler! "Hakem faciası" 00:10
Kartal'da sürpriz gelişme! Talibi çıktı Kartal'da sürpriz gelişme! Talibi çıktı 00:10