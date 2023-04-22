Trabzonspor'da Bjelica'dan oyunculara gözdağı!

Süper Lig devlerinden Trabzonspor son olarak ligde Sivasspor'a 4-1'lik skorla mağlup oldu. Maçın ardından bordo mavililerin yeni teknik direktörü Bjelica'dan oyunculara flaş uyarı geldi. İşte detaylar...
Karadeniz devinin yeni teknik direktörü Bjelica, Sivasspor yenilgisi sonrası soyunma odasında kısa bir konuşma yaptı. Oyuncularına düzeltilmesi gereken çok şeyin olduğunu söyleyen Hırvat hoca, "Önümüzdeki haftalar kaderinizi belirleyecek. Her şey sizin elinizde. Kalan maçlardaki performanslarınız önümüzdeki sezon kimlerin bizimle devam edeceği, kimlerin buna hazır olacağı ya da kimlerle yolların ayrılacağını ortaya çıkaracak. Bunları değerlendireceğiz" diyerek, kadrodaki yapılacak değişim öncesi sinyalleri verdi.