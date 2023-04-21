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TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Bjelica yönetimden Luka Ivanusec'i istedi!

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri... Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Nenad Bjelica, transfer raporunu hazırladı. Hırvat çalıştırıcı yönetimden eski öğrencisi Luka Ivanusec'i istedi. (TS transfer haberleri)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2023 Cuma 10:11
TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Bjelica yönetimden Luka Ivanusec'i istedi!

Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Nenad Bjelica'nın ilk raporu dikkat çekti. Hırvatistan'da fizikli değil Maxi Gomez gibi ceza sahası forvetleriyle oynadıklarının altını çizen Bjelica, Uruguaylı oyuncuya güvendiğini anlattı. Onun yeteneklerine inandığını söyledi.

Maxi Gomez'i ceza sahasında daha fazla tutup, topla buluşturmak için iyi bir hazırlayıcıya ihtiyaçları olduğunun altını çizdi. Karadeniz Gazete'de yer alan habere göre ilk hedefini Dinamo Zagreb'den eski öğrencisi Luka Ivanusec olarak belirledi.

24 yaşındaki oyuncunun ismini veren Bjelica'nın isteğine göre Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın Dinamo Zagreb'le temas kurması bekleniyor.

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