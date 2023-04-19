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Trabzonspor yeni hocası Nenad Bjelica ile ilk idmanına çıktı!

Son dakika Trabzonspor haberleri... Hırvat teknik direktör Nenad Bjelica ile anlaşan Trabzonspor, yeni hocasıyla ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Bordo-mavililer, Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2023 Çarşamba 16:18
Trabzonspor yeni hocası Nenad Bjelica ile ilk idmanına çıktı!

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında yarın Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını, yeni teknik direktörü Nenad Bjelica yönetiminde yaptığı ilk çalışmayla tamamladı.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, dün akşam Trabzonspor ile sözleşme imzaladıktan sonra kente gelen Hırvat Teknik Direktör Bjelica'nın, takımın bugünkü çalışmasında yer aldığı belirtildi.

Antrenman öncesinde, takımın bir süredir teknik direktörlük görevini yürüten Futbol Koordinasyon Direktörü İhsan Derelioğlu'nun, Bjelica'ya başarılar dileyerek, oyuncularla vedalaştığı kaydedildi.

Trabzonspor, saat 16.30'da özel uçakla Sivas'a gidecek.

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