Haberler Trabzonspor Gerçek bir lider

Gerçek bir lider

Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Nenad Bjelica için futbol camiası son derece olumlu açıklamalar yapmıştı. İşte bazı görüşler:

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2023 Çarşamba 06:50
Gerçek bir lider
Jurgen Klopp: Nenad Bjelica gerçekten çok iyi bir antrenör. Şampiyonlar Ligi'nde Dinamo Zagreb'in başında Liverpool'a karşı oynadı. Gerçekten çok iyi bir iş çıkardıklarını söylemeliyim. O, gerçekten çok güçlü bir takım oluşturdu ve taktiksel olarak çok zekiydi. Onun hakkında çok şey öğrendim ve takdir ediyorum.

Ivan Rakitic: Benim için gerçek bir baba figürüdür. Onunla birlikte çalışmak, benim için çok önemli bir deneyimdi. Bjelica'dan hem futbolculuk hem de kişisel açıdan çok şey öğrendim. Kendisi benimle hep çok sabırlı ve anlayışlıydı. Benim için her zaman oradaydı ve bana güveniyordu. Onunla birlikte çalışmak gerçekten harikaydı. Kendisi benim için değerli bir isim.


Luka Modric: Bjelica, benim için önemli bir rol modelidir. Onun taktik bilgisi ve liderlik becerileri benim için çok değerliydi. Kendisiyle birlikte çalışmak harikaydı ve ondan çok şey öğrendim. Dinamo Zagreb'in başarısında onun büyük bir payı var ve ben ona her zaman saygı duyuyorum. O gerçekten çok iyi bir teknik direktör.

Rafael Benitez: Gerçekten çok iyi bir teknik direktör. Onun takımları her zaman disiplinli ve organize oynarlar. Ben de onunla çalıştım ve kendisi ayrıca çok iyi bir insan. Kendisine ve takımına her zaman güvenen ve onları en iyi şekilde hazırlayan bir antrenör. Bjelica ile birlikte çalışmak gerçekten keyifliydi. Kendisine başarılar dilerim.

Dario Simic: Bjelica, gerçek bir lider. Takımını maçlara en iyi şekilde hazırlar ve her zaman oyuncularına güvenir. Onun liderliği altında oynamak gerçekten harikaydı ve onun sayesinde birçok şey öğrendim. Zagreb'de şampiyon olduk. Kendisine her zaman saygı duyuyorum ve onun başarılarından gurur duyuyorum.

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