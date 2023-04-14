Yeni Sörloth: Krasso

Fırtına'da teknik direktör gibi gelecek sezonun yapılanmasında yer alması düşünülen futbolcular ile görüşmeler başladı. Başkan Ertuğrul Doğan, A Spor'da 'Bonservisi olmayan oyuncular ile ilgileniyoruz' derken bu isimlerden birinin de St. Etienne'den Jean-Philippe Krasso olduğu iddia edildi. Sezon başında teknik direktör Abdullah Avcı'nın kadroda görmek istediği Fildişili oyuncu için, "Sörloth'un benzeri Cornelius'un daha golcüsü" diye rapor verdiği de öğrenildi. Fransa II. Ligi'nde 27 maçta 15 gol ve 8 asistle oynayan sol ayaklı golcü oyuncu için son kararı yeni teknik direktörün vereceği belirtildi.