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Trabzonspor Andrea Pirlo'da mutlu sona yakın!

Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, Fotomaç’a “Ertuğrul Doğan bizim izin vermemizle Andrea Pirlo ile görüştü” dedi, işin bitmek üzere olduğunu belirtti. İşte Trabzonspor - Andrea Pirlo görüşmesinin detayları... | Ts spor haberi

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Nisan 2023 Cuma 06:50
Trabzonspor Andrea Pirlo'da mutlu sona yakın!

Karadeniz devinde teknik direktör için geri sayım sürüyor.

Başkan Ertuğrul Doğan öncelikle Sergen Yalçın ile görüşmüş ama sonuç alamamıştı. Montella, İlhan Palut, Çağdaş Atan, Bilic de gündemdeydi ve son günlerde Pirlo ismi ön plana çıkmıştı. Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, Fotomaç'a yaptığı açıklamada, "Ertuğrul Doğan izin istedi ve biz de verdik. Trabzonspor Pirlo ile görüştü" diyerek bu işin bitmek üzere olduğu belirtildi. Doğan'ın çarşamba gecesi İtalyan hoca ile görüştüğü bildirildi.

TRABZONSPOR'U İNCELİYOR

1.5 yıllık sözleşme önerisini düşünmek için izin isteyen Pirlo'nun, kararını çok kısa süre içerisinde vermesi bekleniyor. 43 yaşındaki teknik adam bu süre içerisinde Karagümrük kulübüyle antrenmanlara çıkmaya devam ederken, Hurma, Trabzonspor yetkililerine hocayı ikna etmeleri durumunda şu an takımdan ayrılmasına engel olmayacaklarını ilettiler. Pirlo'nun yardımcılarıyla birlikte Trabzonspor için analiz yaptığı ve ardından cevabını ileteceği öğrenildi. Bu arada Pirlo'dan gelecek cevaba göre hareket edilecek.

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