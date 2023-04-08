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Kasımpaşa Trabzonspor maçı CANLI

Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor, Kasımpaşa'nın konuğu oluyor. İhsan Derelioğlu yönetimindeki bordo mavililer mutlak 3 puan için sahada. Kasımpaşa - Trabzonspor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Nisan 2023 Cumartesi 21:20 Güncelleme Tarihi: 08 Nisan 2023 Cumartesi 21:30
Kasımpaşa Trabzonspor maçı CANLI

Süper Lig'in 28. haftasında heyecan devam ediyor.

Trabzonspor, Kasımpaşa ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.

İhsan Derelioğlu yönetimindeki Trabzonspor sahadan galibiyetle ayrılarak moral bulmak istiyor.

Bu heyecanlı maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

KASIMPAŞA - TRABZONSPOR MAÇI 11'LERİ

Kasımpaşa: Günay, Yasin, Djilobodji, Tarkan, Fabiano, Malsa, Eysseric, Hajradinovic, Mounir, Mustafa, Fall

Trabzonspor: Uğurcan, Eren, Denswil, Hüseyin, Larsen, Bakasetas, Siopis, Doğucan, Markovic, Abdülkadir, Gomez

KASIMPAŞA - TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa - Trabzonspor maçı 20.30'da başladı. Mücadelede beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

ÖZDEŞ İLE İLK MAÇ

Bu sezon aldığı sonuçlarla istikrarsız bir performans ortaya koyan ve 3 kez teknik direktör değişikliğine giden Kasımpaşa, ligin geride kalan bölümünde 8 galibiyet, 5 beraberlik, 13 mağlubiyet yaşadı. Lacivert-beyazlı takım, haftaya 29 puanla 11. sırada girdi.

Kasımpaşa, 2022-2023'te yeni teknik direktörü Kemal Özdeş yönetiminde ilk maçına çıkacak. Özdeş, lacivert-beyazlı ekipte 2016-2018 ve 2019 yıllarında da görev yapmıştı.

İLK MAÇ GOLSÜZ BİTTİ

Süper Lig'de oynadığı müsabakaların 13'ünü kazanan, 5'inde berabere kalan ve 8'inden mağlup ayrılan son şampiyon Trabzonspor ise 44 puanla 5. basamakta yer alıyor. İki takım arasında ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşma 0-0 beraberlikle sonuçlanmıştı.

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