Trabzonspor'dan Anthony Nwakaeme bombası! Geri dönüyor

Trabzonspor'da yeni yönetim Anthony Nwakaeme transferi için geri sayıma geçti. Önce hoca sorununu çözecek olan bordo-mavili kurmaylar, yeni sezonun ilk transferini Nijeryalı yıldız ile yapmayı planlıyor.



Akşam'ın haberine göre; Trabzonspor'un çiçeği burnunda başkanı Ertuğrul Doğan, önce teknik direktörü sonra Anthony Nwakaeme transferini noktalayacak. Başarılı futbolcuyla resmi görüşmelere sezon bitmeden başlayacak olan Trabzonspor, eski futbolcusunu geri getirmek için tüm şartları zorlayacak.

Trabzonspor, Anthony Nwakaeme transferiyle yeni sezona sükseli bir giriş yapıp şampiyonluk yarışında olmayı hedefliyor. Deneyimli futbolcunun da geri dönmeye sıcak baktığı belirtiliyor.

34 yaşındaki futbolcu bu sezon Suudi liginde çıktığı 16 maçta 8 gol, 3 asistlik katkı verdi.



