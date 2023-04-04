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TRABZONSPOR HABERİ: Fırtına için sezonun maçı! İşte Orhan Ak'ın 11'i

Türkiye Kupası çeyrek finalinde Ankaragücü ile deplasmanda karşılaşacak olan Trabzonspor'da tek hedef kupa. Önce Avrupa’ya veda eden, ardından Spor Toto Süper Lig’de zirve yarışının çok uzağında kalan bordo-mavililer Ziraat Türkiye Kupası’nı almak istiyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2023 Salı 06:50
TRABZONSPOR HABERİ: Fırtına için sezonun maçı! İşte Orhan Ak'ın 11'i

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Trabzonspor bugün tarihi maçlarından birisine çıkıyor... Spor Toto Süper Lig'de lider Galatasaray'ın 19 puan gerisinde kalan Karadeniz devi, üçüncülük hedefini de hayli zora soktu. Lig yarışında Avrupa potasına girmesi sıkıntılı gözüken Fırtına'da gözler artık tamamen Ziraat Türkiye Kupası'na çevrilmiş durumda. Fırtına, bu gece Ankaragücü ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Trabzonspor, çeyrek finalde rakibini eleyip, adını son 4'e yazdırmak istiyor. Bu konuda çok kararlı. Kısacası Fırtına, Ankaragücü ile erken final havasında bir karşılaşmaya çıkacak.

GALATASARAY YA DA BAŞAKŞEHİR

Geçtiğimiz sezon şampiyon olarak büyük bir hasreti dindiren Trabzonspor bu dönem ise istediği hedeflere ulaşamadı. Önce Avrupa'ya veda eden, ardından lige havlu atan bordomavililer, ne olursa olsun Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmak istiyor. Ekonomik anlamda yaşanan sıkıntılar göz önünde bulundurulduğunda, kulübün Avrupa gelirine çok ihtiyacı var. Bunun da en kısa yolu kupayı almak. Trabzonspor, Ankaragücü'nü elemesi durumunda Galatasaray- Başakşehir eşleşmesinin galibiyle yarı finalde kozlarını paylaşacak.

EN ÖNEMLİ MAÇ

Teknik direktör Orhan Ak, "Sezonun en önemli maçına çıkacağız" sözleriyle Ankaragücü mücadelesinin ne kadar önemli olduğunu dile getirdi. Oyuncularıyla bir değerlendirme toplantısı yapan Ak, "Bu sezonun en önemli maçını oynayacağız. Herkesten sonuna kadar savaşmasını istiyorum" dedi.

ANKARAGÜCÜ - TRABZONSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Ankaragücü: Gökhan, Kitsiou, Muhakic, Radakovic, Hasan Ali, Atakan, Pedro, Diack, Taylan, Emre, Ali Sowe

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Denswil, Eren, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir, Visca, Markovic, Gomez

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