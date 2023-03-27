Haberler Trabzonspor Trabzonspor yönetim kurulunda görev dağılımı belli oldu!

Trabzonspor yönetim kurulunda görev dağılımı belli oldu!

Trabzonspor’da olağanüstü genel kurulda başkan seçilen Ertuğrul Doğan görev dağılımı yaptı. Trabzonspor’un yeni asbaşkanı Zeyyat Kafkas, genel sekreteri ise Kemal Ertürk oldu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mart 2023 Pazartesi 18:22
Trabzonspor yönetim kurulunda görev dağılımı belli oldu!
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, olağanüstü genel kurulda seçilen yönetim kurulu üyelerinin görevlerini belirledi. Dün gerçekleşen olağanüstü genel kurulda başkan seçilen Ertuğrul Doğan, kongre sonrasında yönetimiyle ilk toplantısını yaptı. Toplantıda alınan karara göre Trabzonspor'un yeni asbaşkanı Zeyyat Kafkas olurken, genel sekreterlik görevi Kemal Ertürk'e verildi. Ertuğrul Doğan'ın başkan yardımcıları ise Serkan Kılıç, Ali Haydar Gedikli, Faruk Hacıhaliloğlu, Nevzat Kaya, Taner Fikret Saral ve Yahya Karahasan oldu.

Trabzonspor'un 48'nci yönetim kurulunun görev dağılımı şu şekilde oldu:

Başkan: Ertuğrul Doğan

Asbaşkan: Zeyyat Kafkas

Başkan yardımcısı- yatırımlar ve projeler sorumlusu: Serkan Kılıç

Başkan yardımcısı- yatırımlar ve projeler sorumlusu: Ali Haydar Gedikli

Başkan yardımcısı- yatırımlar ve projeler sorumlusu: Faruk Hacıhaliloğlu

Başkan yardımcısı- yatırımlar ve projeler sorumlusu: Nevzat Kaya

Başkan yardımcısı- yatırımlar ve projeler sorumlusu: Taner Fikret Saral

Başkan yardımcısı- dış ilişkiler sorumlusu: Yahya Karahasan

Genel sekreter ve hukuki işler sorumlusu: Kemal Ertürk

Genel sekreter yardımcısı-Amatör branşlar sorumlusu: Derviş Köz

Genel sayman: Sami Karaman

Sağlık kurulu başkanı: Ahmet Beşir

Pazarlama ve strateji: İbrahim Şahinkaya

Tesisleri inşaat ve stadyum sorumlusu: Coşkun Öztürk

Proje ve sponsorluklar: Birhan Emre Yazıcı

İdari işler: Ceyhun Eskici

Tesisler ve stat yardımcısı: Hüseyin Ekşi

Yurt dışı organizasyon: İmdat Yılmaz

Ticari ürünler: Fatih Solak

Hukuki işler yardımcısı: Selim Burak Özdemir

Mali sayman yardımcısı: Mustafa Atmaca

Amatör branşlar yardımcısı: Ali Beyazlı

DİĞER
Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan çiftinin oğlu Can Aslantuğ’dan spor paylaşımı! Mankenlere taş çıkarıyor!
14 yaşında genç delikanlı oldu! Demet Şener oğlunu paylaştı! Ömer babası İbrahim Kutluay’ın kopyası! İlk yorumlar Çağla Şıkel ile Pınar Altuğ’dan...
F.Bahçe'ye Gustavo müjdesi! Transferi için sıraya girdiler
Bayern Münih'in yıldızı G.Saray'a!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Trabzonspor'da yeni yönetim mazbatasını aldı
Fırtına'da yeni hoca an meselesi!
JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIM SONUÇLARI
💰DOLAR NE KADAR OLDU?
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Osimhen'den Arsenal itirafı! Osimhen'den Arsenal itirafı! 18:38
İtalyanlardan flaş Zaniolo iddiası! Sezon sonu... İtalyanlardan flaş Zaniolo iddiası! Sezon sonu... 18:35
Fırtına'da görev dağılımı yapıldı! Fırtına'da görev dağılımı yapıldı! 18:22
1. Lig'de 31 - 35. haftanın programları açıklandı 1. Lig'de 31 - 35. haftanın programları açıklandı 18:18
EuroLeague Kadınlar Dörtlü Finali Prag’ta düzenlenecek EuroLeague Kadınlar Dörtlü Finali Prag’ta düzenlenecek 18:03
Milliler Hırvatistan maçının hazırlıklarını tamamladı! Milliler Hırvatistan maçının hazırlıklarını tamamladı! 17:58
Daha Eski
Yeşil siyahlılar Eyüpspor maçının hazırlıklarını sürdürdü Yeşil siyahlılar Eyüpspor maçının hazırlıklarını sürdürdü 17:50
F.Bahçe Opet set vermedi F.Bahçe Opet set vermedi 16:45
Bursaspor’da Özer Hurmacı dönemi Bursaspor’da Özer Hurmacı dönemi 16:39
Stefan Kuntz: Favori biz değiliz Stefan Kuntz: Favori biz değiliz 16:20
Chelsea'den dev zarar! İşte o rakam Chelsea'den dev zarar! İşte o rakam 16:14
Eyüpspor'da İbrahim Üzülmez dönemi sona erdi Eyüpspor'da İbrahim Üzülmez dönemi sona erdi 15:57