Trabzonspor yönetim kurulunda görev dağılımı belli oldu!

Trabzonspor'un 48'nci yönetim kurulunun görev dağılımı şu şekilde oldu:
Başkan: Ertuğrul Doğan
Asbaşkan: Zeyyat Kafkas
Başkan yardımcısı- yatırımlar ve projeler sorumlusu: Serkan Kılıç
Başkan yardımcısı- yatırımlar ve projeler sorumlusu: Ali Haydar Gedikli
Başkan yardımcısı- yatırımlar ve projeler sorumlusu: Faruk Hacıhaliloğlu
Başkan yardımcısı- yatırımlar ve projeler sorumlusu: Nevzat Kaya
Başkan yardımcısı- yatırımlar ve projeler sorumlusu: Taner Fikret Saral
Başkan yardımcısı- dış ilişkiler sorumlusu: Yahya Karahasan
Genel sekreter ve hukuki işler sorumlusu: Kemal Ertürk
Genel sekreter yardımcısı-Amatör branşlar sorumlusu: Derviş Köz
Genel sayman: Sami Karaman
Sağlık kurulu başkanı: Ahmet Beşir
Pazarlama ve strateji: İbrahim Şahinkaya
Tesisleri inşaat ve stadyum sorumlusu: Coşkun Öztürk
Proje ve sponsorluklar: Birhan Emre Yazıcı
İdari işler: Ceyhun Eskici
Tesisler ve stat yardımcısı: Hüseyin Ekşi
Yurt dışı organizasyon: İmdat Yılmaz
Ticari ürünler: Fatih Solak
Hukuki işler yardımcısı: Selim Burak Özdemir
Mali sayman yardımcısı: Mustafa Atmaca
Amatör branşlar yardımcısı: Ali Beyazlı