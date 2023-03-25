Trabzonspor'da olağanüstü genel kurulun ilk günü gerçekleştirildi

Trabzonspor'un Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın ilk günü Hayri Gür Spor Salonu'nda yapıldı.

Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Ertürk'ün açılış konuşmasıyla başlayan genel kurulda Ali Sürmen, Mehmet Ongan, İsmail İnan, Osman Çavuşoğlu ve Coşkun Anahar'dan oluşan kongre divanı kürsüye geldi.

Genel Kurul gündeminin üyeler tarafından kabulünün ardından genel müdür Sinan Zengin, kulübün idari ve mali raporlarını sundu. Genel müdür Sinan Zengin'in sunumunun ardından söz alan üyeler konuşmalarını gerçekleştirdiler.

Konuşmalar sonrası denetim kurulu raporu Denetim Kurulu Üyesi İsmet Keskin tarafından genel kurula aktarıldı.

Raporun genel kurula aktarılmasının ardından yönetim kurulu idari ve mali yönden oy çokluğu ile ibra edildi.

OY VERME İŞLEMİ İKİNCİ GÜN

İkinci günde başlayacak genel kurulda, başkan adayı Ertuğrul Doğan'ın konuşmasının ardından üyeler sandık başına gidecek ve oy verme işlemi saat 16.00'da tamamlanacak. Genel kurulda ayrıca yönetim kurulu için Deniz Erçin, Harun Özdemir, Recep Bakırtaş ve Levent Sekban, asil adaylık başvurusunda bulundu.

Doğan'ın asil ve yedek yönetim kurulu listesinde şu isimler yer alıyor:

Asil Üyeler: Zeyyat Kafkas, Ali Haydar Gedikli, Sami Karaman, Kemal Ertürk, Serkan Kılıç, Nevzat Kaya, Faruk Hacıhaliloğlu, Yahya Karahasan, Taner Fikret Saral, Coşkun Öztürk, Ahmet Beşir, İbrahim Şahinkaya, Derviş Köz, Birhan Emre Yazıcı

Yedek Üyeler: Ceyhun Eskici, Hüseyin Ekşi, İmdat Yılmaz, Fatih Solak, Selim Burak Özdemir, Mustafa Atmaca, Ali Beyazlı.