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Ömür için patlama vakti

Visca, Hamsik, Markovic gibi isimlerin dönmesiyle 10 numara pozisyonuna geçecek olan 23 yaşındaki maestro, kalan maçlarda takımın en önemli kozu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2023 Çarşamba 06:50
Ömür için patlama vakti
Kasım ayındaki Dünya Kupası turnuvası arasından sonra toparlanan Abdülkadir Ömür, yükselen grafiğiyle yeniden A Milli Takım kadrosuna çağrıldı. 23 yaşındaki maestro, ay-yıldızlı formayla bulacağı şansı iyi değerlendirip, devamında Trabzonspor'da performansını daha da artırmak istiyor. Eksiklerin dönmesiyle esas mevkisine geçecek olan Ömür, skor katkısını yükseltmeyi amaçlıyor. Visca, Marek Hamsik, Markovic gibi isimlerin dönmesiyle 10 numara pozisyonuna geçecek olan genç yıldızın hedefi yeniden Avrupa takımlarının dikkatini çekmek. Abdülkadir Ömür için 2019-20 sezonu öncesi Manchester City 23 milyon euro önermiş
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