Çok kötüydü

Fırtına'nın yıldızı Edin Visca, Gaziantep FK'nın ligden çekilmesi ve haftanın BAY geçilmesi nedeniyle izin verilen arada kendisine özel bir program hazırlattı. Fiziksel olarak eksiklerini gidermek için çok yoğun bir şekilde çalışan Boşnak sağ kanadın, milli maç arasının ardından 90 dakikayı kaldırabilecek seviyeye gelebileceği belirtildi. Tecrübeli futbolcu son Adana Demirspor maçına sonradan girmiş ve 1 gol, 1 asistle yıldızlaşmıştı.
Fırtına'nın yıldızı Edin Visca, Gaziantep FK'nın ligden çekilmesi ve haftanın BAY geçilmesi nedeniyle izin verilen arada kendisine özel bir program hazırlattı. Fiziksel olarak eksiklerini gidermek için çok yoğun bir şekilde çalışan Boşnak sağ kanadın, milli maç arasının ardından 90 dakikayı kaldırabilecek seviyeye gelebileceği belirtildi. Tecrübeli futbolcu son Adana Demirspor maçına sonradan girmiş ve 1 gol, 1 asistle yıldızlaşmıştı.
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