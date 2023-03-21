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Çok kötüydü

Visca, fiziksel eksikliklerini kapatmak için çok yoğun şekilde çalışıyor. 32 yaşındaki yıldız, sakatlık dönemleriyle ilgili, "O anlar duygusal olarak çok kötüydü. Ancak şu an geri döndüm ve her gün daha iyi nasıl olabilirim diye çalışıyorum.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mart 2023 Salı 06:50
Çok kötüydü
Visca, fiziksel eksikliklerini kapatmak için çok yoğun şekilde çalışıyor. 32 yaşındaki yıldız, sakatlık dönemleriyle ilgili, "O anlar duygusal olarak çok kötüydü. Ancak şu an geri döndüm ve her gün daha iyi nasıl olabilirim diye çalışıyorum. Trabzonspor için en iyisini yapmaya çalışacağım" dedi.
Fırtına'nın yıldızı Edin Visca, Gaziantep FK'nın ligden çekilmesi ve haftanın BAY geçilmesi nedeniyle izin verilen arada kendisine özel bir program hazırlattı. Fiziksel olarak eksiklerini gidermek için çok yoğun bir şekilde çalışan Boşnak sağ kanadın, milli maç arasının ardından 90 dakikayı kaldırabilecek seviyeye gelebileceği belirtildi. Tecrübeli futbolcu son Adana Demirspor maçına sonradan girmiş ve 1 gol, 1 asistle yıldızlaşmıştı.
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