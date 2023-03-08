Daha güzel hikayelere

Trabzonspor, 25-26 Mart tarihlerinde seçime gidecek. İlk aday beklenildiği gibi Ertuğrul Doğan oldu. Dün sosyal medya hesaplarından bir açıklama yapan Doğan adaylığını resmen duyurdu. "Değerli Trabzonsporlular" ifadesiyle başlayan bildiride Doğan öncelikle mevcut yönetimde birlikte çalıştığı arkadaşlarına teşekkür etti. Taraftara seslenerek "Bu yolculukta sizlerin de desteğiyle çok güzel hikayeler yazıp, müzemize biri şampiyonluk olmak üzere hepsi birbirinden değerli 4 kupa koyduk" dedi. Ertuğrul Doğan sözlerini öz eleştiri yaparak sürdürdü. Doğan "Üzülerek ifade etmeliyim ki bu sezon işler istediğimiz gibi gitmedi maalesef. Yaşanan mutsuzluğun temelinde benim de sorumluluğum var. Gerek saha içi gerekse saha dışı organizasyonunda daha sağlıklı kararlar almamız gerekiyordu. Bu durumu birlikte düzeltebilecek umudumuz, inancımız, birikimimiz, tecrübemiz, öz güvenimiz ve inadımız tabii ki var. Birlikte daha güzel hikayeler yazacağımızdan camiamızın en ufak şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.

FEDAKARLIKTAN KAÇMAM

Ertuğrul Doğan açıklamasının sonunu şu şekilde bitirdi: "Şimdi yeni bir yolculuğun ilk adımlarını atma vakti. Canımdan çok sevdiğim, çatısı altından olmaktan büyük gurur duyduğum Trabzonsporumuz'un başkanlığına aday olduğumu siz değerli ailemle paylaşıyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hiçbir fedakârlıktan kaçınmayacağımın sözünü veriyorum. Allah yardımcımız olsun"

ERTUĞRUL DOĞAN KİMDİR?

1977'de Trabzon'da doğdu.

Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler İşletme Fakültesi'nden mezun oldu.

2000 yılında Doğan Akaryakıt adı altında madeni yağ ve akaryakıt alanında iş hayatına atıldı.

2014 yılında Oltan&Köleoğlu Enerji Yönetim Kurulu Başkanı oldu.

8 Nisan 2018'de Trabzonspor'da Başkan Yardımcısı olarak görev aldı.

Evli ve 2 çocuk babası