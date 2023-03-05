Bir bakışta 90 dakika

Maçın ilk tehlikesi Trabzonspor'dan geldi. Abdülkadir Ömür ceza yayı gerisinden soluyla çok sert bir şut gönderdi. Top yan direkten döndü.

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Doğucan ortaladı. Umut'un kafa ile dokunduğu top kaleci Orkun'u aştı. Mustafa son anda kale çizgisinden uzaklaştırdı.

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Larsen'in ortasında ceza alanı içinde Abdülkadir Ömür göğsüyle topu kaleye gönderdi. Meşin yuvarlak bu kez üst direkten döndü.

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Umut Bozok'un pasında ceza alanı sol çaprazında Naci Ünüvar uygun durumda topla buluştu. Sağa doğru çekip vurdu. Yerden giden top direğin dibinden auta çıktı.

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lk devre golsüz sona erdi. İkinci yarının başında konuk takım öne geçti. Mrsic'in sert şutunda, kaleci Uğurcan topu tokatladı. Sekidika önüne düşen meşin yuvarlağı düzgün vurarak filelere gönderdi: 0-1.

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İkinci yarıda Ümraniyespor etkisini artırdı. Lenjani soldan korneri kullandı. Ceza sahasında Glumac 'ın kafa vuruşunda, kaleci Uğurcan yatarak tehlikeyi önledi.

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Yine Lenjani kornerden ortaladı. Mrsic kafa ile aşırdı. Altıpasta Umut Nayir diziyle dokundu, Uğurcan'ı geçen top ikinci kez filelerle buluştu, fark ikiye çıktı: 0-2

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Maxi Gomez 'in ceza alanı hemen dışından çektiği şutta, savunmaya çarpan topu kaleci Orkun Özdemir son anda uzanarak kornere çeldi.

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Kaleci Orkun'un uzaklaştırdığı topu önünde bulan Yusuf Yazıcı, dönerek güzel bir vuruşla farkı bire indirdi. Ümraniyespor 2-1'lik skorla 3 puanı aldı.