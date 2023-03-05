Haberler Trabzonspor Bir bakışta 90 dakika

Bir bakışta 90 dakika

Maçın ilk tehlikesi Trabzonspor’dan geldi. Abdülkadir Ömür ceza yayı gerisinden soluyla çok sert bir şut gönderdi. Top yan direkten döndü.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2023 Pazar 06:50
Bir bakışta 90 dakika

Maçın ilk tehlikesi Trabzonspor'dan geldi. Abdülkadir Ömür ceza yayı gerisinden soluyla çok sert bir şut gönderdi. Top yan direkten döndü.

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Doğucan ortaladı. Umut'un kafa ile dokunduğu top kaleci Orkun'u aştı. Mustafa son anda kale çizgisinden uzaklaştırdı.

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Larsen'in ortasında ceza alanı içinde Abdülkadir Ömür göğsüyle topu kaleye gönderdi. Meşin yuvarlak bu kez üst direkten döndü.

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Umut Bozok'un pasında ceza alanı sol çaprazında Naci Ünüvar uygun durumda topla buluştu. Sağa doğru çekip vurdu. Yerden giden top direğin dibinden auta çıktı.

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lk devre golsüz sona erdi. İkinci yarının başında konuk takım öne geçti. Mrsic'in sert şutunda, kaleci Uğurcan topu tokatladı. Sekidika önüne düşen meşin yuvarlağı düzgün vurarak filelere gönderdi: 0-1.

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İkinci yarıda Ümraniyespor etkisini artırdı. Lenjani soldan korneri kullandı. Ceza sahasında Glumac 'ın kafa vuruşunda, kaleci Uğurcan yatarak tehlikeyi önledi.

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Yine Lenjani kornerden ortaladı. Mrsic kafa ile aşırdı. Altıpasta Umut Nayir diziyle dokundu, Uğurcan'ı geçen top ikinci kez filelerle buluştu, fark ikiye çıktı: 0-2

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Maxi Gomez 'in ceza alanı hemen dışından çektiği şutta, savunmaya çarpan topu kaleci Orkun Özdemir son anda uzanarak kornere çeldi.

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Kaleci Orkun'un uzaklaştırdığı topu önünde bulan Yusuf Yazıcı, dönerek güzel bir vuruşla farkı bire indirdi. Ümraniyespor 2-1'lik skorla 3 puanı aldı.

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