"Devletimizin yanındayız"

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Süper Lig'in 23'üncü haftasında 25 Şubat Cumartesi günü oynanan Fenerbahçe-Konyaspor karşılaşmasını, Ali Koç ve diğer kulüp başkanlarıyla beraber statta izlemişti. Ağaoğlu, Fenerbahçe taraftarının yaptığı protestolar sonrası kulüp başkanlarının stattan ayrıldığı, kendisinin de statta kaldığı yönündeki sosyal medyada ve yerel gazetelerde çıkan iddiaları yazılı açıklamada bulunarak reddetti. Ağaoğlu, maçın bitimine 10-15 dakika kala diğer kulüp başkanlarıyla birlikte kalkarak stadyumdan ayrıldıklarının altını özellikle çizerek, "Hemen ertesi gün ise saat 07.00'de deprem bölgesine giderek Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u ziyaret ettik, kendileriyle bir süre görüşmelerde bulunduk" ifadelerini kullandı.

Ağaoğlu şöyle devam etti: "İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'yu da telefonla arayarak günlerdir sürdürmüş oldukları özverili çalışmalar ve insan üstü gayretlerinden dolayı kendilerine şükranlarımızı arz ettik. Dün olduğu gibi bugün de camia olarak tüm imkanlarımızla devletimizin ve milletimizin yanında olduğumuzu kendilerine belirttik. Aynı zamanda 'Omuz Omuza' yardım kampanyasında da nasıl bir yol izlememiz gerektiği konusunda kendileriyle fikir alışverişinde bulunduk. Hal böyle iken, maç esnasında bazı protestolar yapılırken bütün kulüp başkanları stadyumu terk etmelerine rağmen 'Ahmet Ağaoğlu yerinden kalkmadı' şeklinde yazılan yazıların gerçekle yakından uzaktan ilişiği olmadığı gibi, hangi amaçla yapıldığını da anlayabilmiş değiliz."

HERKES TAKDİR ETTİ

Ağaoğlu, deprem felaketinin ardından kulüp olarak futbol ailesinin birlik ve beraberlik içerisinde duruş göstermesi doğrultusunda organizasyonlar gerçekleştirdiklerini belirterek, "Trabzon'da oynadığımız Basel karşılaşmasını TFF Yönetimi, Kulüp Başkanlarımız ve tüm takımlarımızın taraftarlarıyla birlikte izleyerek herkesin takdirini kazanan bir görüntü sergilediğimiz kamuoyunun malumudur. Amacımız bu zorlu süreçte tüm imkanlarımızla devletimizin ve milletimizin yanında olduğumuz mesajını vermekti" diye konuştu.