Haberler Trabzonspor "Devletimizin yanındayız"

"Devletimizin yanındayız"

Bir grup taraftarın protestosu sırasında diğer kulüp başkanlarının stadı terk ettiği ve benim ise maç sonuna kadar oturduğum şeklindeki haberler gerçek değildir.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2023 Çarşamba 06:50
"Devletimizin yanındayız"

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Süper Lig'in 23'üncü haftasında 25 Şubat Cumartesi günü oynanan Fenerbahçe-Konyaspor karşılaşmasını, Ali Koç ve diğer kulüp başkanlarıyla beraber statta izlemişti. Ağaoğlu, Fenerbahçe taraftarının yaptığı protestolar sonrası kulüp başkanlarının stattan ayrıldığı, kendisinin de statta kaldığı yönündeki sosyal medyada ve yerel gazetelerde çıkan iddiaları yazılı açıklamada bulunarak reddetti. Ağaoğlu, maçın bitimine 10-15 dakika kala diğer kulüp başkanlarıyla birlikte kalkarak stadyumdan ayrıldıklarının altını özellikle çizerek, "Hemen ertesi gün ise saat 07.00'de deprem bölgesine giderek Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u ziyaret ettik, kendileriyle bir süre görüşmelerde bulunduk" ifadelerini kullandı.

Ağaoğlu şöyle devam etti: "İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'yu da telefonla arayarak günlerdir sürdürmüş oldukları özverili çalışmalar ve insan üstü gayretlerinden dolayı kendilerine şükranlarımızı arz ettik. Dün olduğu gibi bugün de camia olarak tüm imkanlarımızla devletimizin ve milletimizin yanında olduğumuzu kendilerine belirttik. Aynı zamanda 'Omuz Omuza' yardım kampanyasında da nasıl bir yol izlememiz gerektiği konusunda kendileriyle fikir alışverişinde bulunduk. Hal böyle iken, maç esnasında bazı protestolar yapılırken bütün kulüp başkanları stadyumu terk etmelerine rağmen 'Ahmet Ağaoğlu yerinden kalkmadı' şeklinde yazılan yazıların gerçekle yakından uzaktan ilişiği olmadığı gibi, hangi amaçla yapıldığını da anlayabilmiş değiliz."

HERKES TAKDİR ETTİ

Ağaoğlu, deprem felaketinin ardından kulüp olarak futbol ailesinin birlik ve beraberlik içerisinde duruş göstermesi doğrultusunda organizasyonlar gerçekleştirdiklerini belirterek, "Trabzon'da oynadığımız Basel karşılaşmasını TFF Yönetimi, Kulüp Başkanlarımız ve tüm takımlarımızın taraftarlarıyla birlikte izleyerek herkesin takdirini kazanan bir görüntü sergilediğimiz kamuoyunun malumudur. Amacımız bu zorlu süreçte tüm imkanlarımızla devletimizin ve milletimizin yanında olduğumuz mesajını vermekti" diye konuştu.

DİĞER
Ünlü isimler deprem bölgesinde!
Mustafa Mert Koç ile ilişkisini sonlandıran Melisa Aslı Pamuk, Galatasaray'ın yıldız oyuncusuna gönlünü kaptırdı
Makedon kule için teklif yapıldı! Para ve...
Fırtına'dan 2. Dovbyk seferi! Rest çekti
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fırtına'dan 2. Dovbyk seferi! Rest çekti
Ağaoğlu'dan açıklama: Bu iddialar doğru değil
EYT Resmi Gazete'de yayınlandı mı 1 Mart?
1 Mart son depremler, artçılar ve büyüklükleri
Kahramanmaraş depremi ölü ve yaralı sayısı 1 Mart
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Lyon'dan kupada galibiyet! Lyon'dan kupada galibiyet! 01:35
Torino derbisi Juventus'un! Torino derbisi Juventus'un! 01:35
Lyon'dan kupada galibiyet! Lyon'dan kupada galibiyet! 01:29
Torino derbisi Juventus'un! Torino derbisi Juventus'un! 01:23
G.Saray'a Gagliardini transferinde beklenmeyen rakip! G.Saray'a Gagliardini transferinde beklenmeyen rakip! 01:22
Icardi'nin geleceği belli oluyor! Yeni adresi... Icardi'nin geleceği belli oluyor! Yeni adresi... 01:22
Daha Eski
Jorge Jesus'u bekleyen tehlike! UEFA... Jorge Jesus'u bekleyen tehlike! UEFA... 01:22
Talisca Galatasaray'a! Transferi böyle duyurdular Talisca Galatasaray'a! Transferi böyle duyurdular 01:22
Beşiktaş'ta ayrılık! Yeni adresi... Beşiktaş'ta ayrılık! Yeni adresi... 01:22
Flaş G.Saray yorumu! "Onun gelişimi durdu" Flaş G.Saray yorumu! "Onun gelişimi durdu" 01:22
Valencia'ya yeni teklif! Valencia'ya yeni teklif! 01:22
Fenerbahçe maçı öncesi flaş seyirci kararı! Fenerbahçe maçı öncesi flaş seyirci kararı! 01:21