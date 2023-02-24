Penaltı kabusu

Bordo-mavililerin maestrosu Anastasios Bakasetas'ın penaltı şanssızlığı devam ediyor. Bu sezon 28 maçta 11 gol, 10 asistle yıldızlaşan Yunan 10 numara, beyaz noktaya geldiğinde kabus yaşıyor. 26. dakikada Larsen'in sol kanatta yaptığı ortaya hareketlenen Maxi Gomez, ceza sahasında Kade'nin müdahalesiyle yerde kaldı ve İspanyol hakem Lahoz, penaltı noktasını gösterdi. Beyaz noktaya gelen Bakasetas, destek ayağı kayınca topu yandan dışarı gönderdi. Geçtiğimiz sezon da 4 penaltı atışından yararlanamayan Baka, büyük bir fırsatı kaçırmış oldu.