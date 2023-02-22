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Basel - Trabzonspor maçı ne zaman? TS maçı saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turunda Basel'e konuk olacak. Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor ilk maçı 1-0 kazanmıştı. Fırtına İsviçre'de de kazanarak tur atlamak istiyor. Kritik mücadeleyi İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz'un yöneteceği açıklandı. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Basel - Trabzonspor maçı ne zaman? TS maçı saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2023 Çarşamba 10:15 Güncelleme Tarihi: 22 Şubat 2023 Çarşamba 10:16
Basel - Trabzonspor maçı ne zaman? TS maçı saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

Basel - Trabzonspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Basel - Trabzonspor maçı CANLI ŞİFRESİZ İZLE

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Play-off turunda Trabzonspor, İsviçre temsilcisi Basel'e konuk olacak. İlk maçta sahadan 1-0 galip ayrılan Fırtına, deplasmanda da kazanmak ve tur atlamak istiyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Basel - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BASEL - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Basel - Trabzonspor maçı 23 Şubat Perşembe günü saat 23:00'te TV8'de canlı yayınlanacak.

KULÜP KARİYERİNDE DEPLASMANDA SADECE 1 GALİBİYET ALABİLDİ

Bu sezon deplasmanda ciddi sıkıntılar yaşan Trabzonspor'un Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Avrupa'daki dış saha şanssızlığını kırarak bir üst turu çıkmak için saha kenarından taktik savaşı verecek. Avcı, kulüp kariyerinde Avrupa'da deplasmanda oynadığı 17 maçta 12 mağlubiyet, 4 beraberlik ve 1 galibiyet alarak kötü bir istatistik ortaya koydu. Deneyimli teknik adam, Avrupa'da dış sahada elde ettiği tek galibiyeti ise 23 Kasım 2017 tarihinde Medipol Başakşehir'in başında Avrupa Lig'nde Bulgaristan'ın Ludogorets takımını 2-1 mağlup ettiği maçta elde etmişti. 59 yaşındaki teknik adam, söz konusu maçın ardından Avrupa'da oynadığı dış saha maçlarından galip gelme başarısı gösteremedi.

AVCI İLK PEŞİNDE

Avcı'nın Avrupa'da dış sahada bordo-mavili takımın başında galibiyeti bulunmuyor. Avcı, İsviçre temsilcisi Basel'e konuk olacağı maçı kazanarak hem turu geçmek hem de bu şansızlığını yenmek istiyor. Abdullah Avcı'nın Trabzonspor ile Avrupa'da deplasmanda oynadığı maçlar ve sonuçları şu şekilde:

Kopenhang - Trabzonspor: 2-1
Ferencvaros - Trabzonspor: 3-2
Monaco - Trabzonspor: 3-1
Kızılyıldız - Trabzonspor: 2-1
Roma - Trabzonspor: 3-0
Molde - Trabzonspor: 1-1

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