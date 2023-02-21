Haberler Trabzonspor Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan futbol camiasına teşekkür mesajı!

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan futbol camiasına teşekkür mesajı!

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu,Trabzonspor'un Basel maçındaki depremzedeler için gösterdiği dayanışmayla ilgili teşekkür mesajı yayınladı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2023 Salı 13:25 Güncelleme Tarihi: 21 Şubat 2023 Salı 13:57
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan futbol camiasına teşekkür mesajı!

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda 16 Şubat'ta oynanan Trabzonspor-Basel maçında bilet alarak depremzedelere destek olan sporseverlere teşekkür etti.

Ağaoğlu, bordo-mavili kulübün internet sitesi aracılığıyla, "Yaralarımızı birlikte sarmaya devam edeceğiz" başlığıyla teşekkür mesajı yayımladı.

Ağaoğlu, mesajında şunları kaydetti:

"Ülkemizi hüzne boğan deprem felaketi sonrası UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynadığımız ve tüm gelirini AFAD'a bağışladığımız Basel maçına milletçe gösterdiğimiz hassasiyet, birlik ve beraberlik içimizi bir nebze de olsa ısıtmıştır. Olumsuz hava koşullarına rağmen stadyuma gelen, bilet alan, depremzedelerimize aktaracağımız geliri arttırmak için hatıra biletlere ilgi gösteren ülkedeki tüm sporseverlere, çağrımızı cevapsız bırakmayarak maça gelen federasyon başkanımız başta olmak üzere diğer kulüplerimizin başkan ve yönetim kurulu üyelerine sonsuz teşekkürlerimizi sunarım."

DİĞER
Sosyal medyada 'normalleşme' kavgası! Bergüzar Korel'in paylaşımına Didem Uzel'den sert yanıt: Senin tuzun kuru!
Demet Akalın ağzını bir açtı yaylım ateşine tuttu: "Allah belanızı versin ellerini keseceksin ellerini" Sinirden gözü dönen Demet...
Terim'den Jesus'a Arda Güler göndermesi! "300 kere..."
Transferde kilit isim Muleka! Borini transferinde...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Basel - Trabzonspor maçı saat kaçta?
Trabzonspor'da ayrılık! Kiralık gidiyor
TOKİ İstanbul Arnavutköy Başakşehir Esenler kura başvurusu isim listesi
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
İstanbul barajları doluluk oranı (20 Şubat 2023)
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Jesus'tan Valencia çıkışı! Jesus'tan Valencia çıkışı! 13:53
Ahmet Ağaoğlu'ndan teşekkür mesajı! Ahmet Ağaoğlu'ndan teşekkür mesajı! 13:25
Dani Alves'in tutuksuz yargılanma talebi reddedildi Dani Alves'in tutuksuz yargılanma talebi reddedildi 12:52
Fenerbahçe'ye gençlik aşısı! 2 transfer birden Fenerbahçe'ye gençlik aşısı! 2 transfer birden 12:40
Kadınlar Basketbol Süper Ligi ismi değişti Kadınlar Basketbol Süper Ligi ismi değişti 11:35
Terim'den Jesus'a Arda Güler göndermesi! "300 kere..." Terim'den Jesus'a Arda Güler göndermesi! "300 kere..." 11:32
Daha Eski
Terim'den deprem sözleri: Sürekli iletişim halindeyiz Terim'den deprem sözleri: Sürekli iletişim halindeyiz 11:31
Renato Sanchez G.Saray'a! Transfer tarihi ortaya çıktı Renato Sanchez G.Saray'a! Transfer tarihi ortaya çıktı 11:10
İzmir takımlarına teknik direktör dayanmıyor İzmir takımlarına teknik direktör dayanmıyor 11:00
Basel - Trabzonspor maçı saat kaçta? Basel - Trabzonspor maçı saat kaçta? 10:55
Lewandowski Barcelona’ya çabuk alıştı Lewandowski Barcelona’ya çabuk alıştı 10:49
Tyler Boyd ülkesine geri döndü! İşte yeni takımı Tyler Boyd ülkesine geri döndü! İşte yeni takımı 10:42