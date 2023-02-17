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Büyük dayanışma

Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ile diğer takım taraftarlarının yanı sıra futbol kulüplerinin başkanları ve TFF yönetimi de Basel maçı için Trabzon'a akın etti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2023 Cuma 06:50
Büyük dayanışma

Trabzonspor'un gelirini depremzedelere bağışlayacağı Basel maçını izlemek için kente akın eden Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve diğer takım taraftarlarının yanı sıra futbol kulüplerinin başkanları ve TFF yönetimi de şehre akın etti. Eşsiz bir dayanışmanın yaşandığı futbol dünyasında TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya ve birçok kulübün temsilcisi destek için Trabzon'a geldi. karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulunan başkanlar birlik ve dayanışma mesajı verdi.

DÜNYAYA MESAJ
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: "Deprem bizi çok derinden etkiledi. Gerçekten yüreğimiz yanıyor. Vatandaşlarımızın bu konuda ne kadar duyarlı olduğunu meydana çıkardı. Biz de aynı duyarlılığı futbol ailesi olarak gösteriyoruz. Trabzonspor'un Basel ile yapacağı maç bizim için son derece önemli. Tüm dünyaya mesaj vermek istiyoruz. Acımız çok büyük. Bugün bütün renkler hepsi Trabzonspor atacak."

AMACINA ULAŞTI
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu da tüm başkanlara destekleri için teşekkür etti. Ağaoğlu, "Futbol kulüpleri, TFF ve yöneticiler olarak sorumluluğumuz çok büyük. Sorumluluğumuzun gereğini elimizden geldiğince ve ötesinde yerine getirmeye çalıştık. Şu tabloyu gördükten sonra benim için bu maç amacına ulaşmıştır. Birlik tablosunu görmek benim için bu maçın amacına ulaştığımızı söylüyor" dedi.


DERS ALMALIYIZ
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: "Bu dayanışma ruhu inşallah futbolda kalıcı olur. Birbirimizle yarışırken, kavga ederken, yeri gelince bel altı vururken görüyoruz ki hayatta çok daha önemli problemler var. Bu da bizlere ders olsun. Dayanışma ruhu inşallah güçlenerek devam eder. İlk günden beri yaralarımızı birlikte saracağız diyoruz. Eşsiz bir dayanışma hakim. Futbol ailesi olarak elimizden geleni yaptık. Ahmet Ağaoğlu başkanın davetiyle birlikte Trabzonspor'u desteklemeye geldik"


BU RESİM ÖNEMLİ
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: "Futbol ailesi böyle bir günde birlik ve beraberliği ifade etmek için Trabzonsporumuzu desteklemek, ona güç vermek, başarısına ortak olmak için geldik. Ben bu resmi önemsiyorum. Bu resim Türk futbolundaki dostluğu gösteriyor."


MİLLİ MAÇ GİBİ
Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ: "Sözün bittiği, boğazın düğümlendiği bir durum. Trabzon'da bir milli maç edasıyla buradayız. Tüm başkanlarımızla beraber destek için buradayız. Bugün tek renk var."


BU ÖRNEK BİR TABLO
Kayserispor Başkanı Ali Çamlı "Ahmet Ağoğlu'nun daveti üzerine Trabzonspor olarak toplandık. Bunun bir anlamı var. Bütün dünyaya örnek bir tablo sergiliyoruz. Birbirimizi sevmemiz gerekiyor. Bunları unutmamalıyız" diye konuştu.

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