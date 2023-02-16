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Trabzonspor Basel maçı CANLI

UEFA Konferans Ligi'nde temsilcimiz Trabzonspor, Basel ile karşı karşıya geliyor. Fırtına, Akyazı Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde Basel'i yenerek avantaj elde etmek ve taraftarını mutlu etmek istiyor. Müsabakadan elde edilen tüm gelir ise deprem bölgesi için bağışlanacak. Trabzonspor-Basel maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2023 Perşembe 20:41 Güncelleme Tarihi: 16 Şubat 2023 Perşembe 20:42
Trabzonspor Basel maçı CANLI

UEFA Konferans Ligi'nde play-off turu heyecanı yaşanıyor. Temsilcimiz Trabzonspor, İsviçre ekibi Basel'i konuk ediyor.

Fırtına karşılaşmaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkıyor.

Bu heyecanlı mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

Trabzonspor - Basel maçını CANLI izlemek için tıklayın

TRABZONSPOR - BASEL MAÇI 11'LERİ

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Hugo, Denswil, Eren, Siopis, Doğucan, Abdülkadir Ömür, Bakasetas, Trezeguet, Gomez

Basel: Hitz, Lang, Nuhu, Zeqiri, Frei, Pelmard, Burger, Kade, Calafiori, Xhaka, Novoa

TRABZONSPOR - BASEL MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Basel maçı TSİ 20:45'te başladı. Mücadele TV8'de canlı yayınlanıyor.

TÜM GELİRLER BAĞIŞLANACAK!

Trabzonspor - Basel karşılaşmasının tüm gelirleri deprem bölgesi için bağışlanacak. Öte yandan kombine biletler bu müsabaka için devre dışı bırakılarak tüm koltuklar tek maçlık bilet olarak satışa sunuldu.

FUTBOL DÜNYASI TEK YÜREK OLDU

Trabzonspor Kulübü tarafından davet edilen Süper Lig takımı başkanlarından olumlu geri dönüş alındı. Ayrıca tüm takım taraftarları da karşılaşmayı tribünlerden takip ediyor. Kentte bulunan depremzedelerden karşılaşmayı izlemek isteyenler, kulüp tarafından localarda misafir edildi.

TRABZONSPOR SİYAH FORMA, SİYAH TİŞÖRT İLE ÇIKTI

Trabzonsporlu oyuncular, karşılaşma öncesi ısınmaya üzerinde depremde etkilenen şehirler ve plaka kodunun olduğu siyah tişört, maça da siyah formayla çıktı.

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