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Basel Teknik Direktörü Heiko Vogel'den mağlubiyet sözleri! "Trabzonspor bizi cezalandırdı"

UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçınca temsilcimiz Trabzonspor, Basel'i kendi evinde 1-0'lık skorla mağlup etti. Maçın ardından Basel takımının teknik direktörü Heiko Vogel'den dikkat çeken açıklamalar geldi. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2023 Perşembe 23:53
Basel Teknik Direktörü Heiko Vogel'den mağlubiyet sözleri! "Trabzonspor bizi cezalandırdı"

UEFA Konferans Ligi play-off turunda Trabzonspor'a 1-0 yenilen Basel'in teknik direktörü Heiko Vogel, mağlubiyetin iyi bir sonuç olmadığını söyledi.

Vogel, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maçın çevresel etkilerinin olduğunu belirterek, "Tamamen konsantre bir maç olmadı. Genel anlamda oynadık ve bitti." dedi.

Trabzonspor'un bu sezon iç sahada UEFA Avrupa Ligi'ndeki maçları kazandığını dile getiren Vogel, "Trabzonspor, iç sahada ne kadar güçlü takım olduğunu gösterdi. Bunun da bilincindeydik. İlk yarıda 1-2 fırsat yakaladık, olmayınca ikinci yarı Trabzonspor bizi cezalandırdı. Biz de buradan mağlubiyetle ayrılıyoruz. Mağlubiyet iyi bir sonuç değil, rövanş maçında telafi edeceğiz." şeklinde konuştu.

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