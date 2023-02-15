Ağaoğlu: Herkes davetli

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Türk futbol camiasının depremzedeler için kenetleneceği Basel maçına herkesi davet etti. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, yönetim kurulu üyeleri ve tüm kulüp başkanları tribündeki yerlerini alacak ve birlik mesajı verilecek.
TrabzonsporBaşkanı Ahmet Ağaoğlu, Türk futbol camiasının depremzedeler için kenetleneceği Basel maçına herkesi davet etti. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, yönetim kurulu üyeleri ve tüm kulüp başkanları tribündeki yerlerini alacak ve birlik mesajı verilecek.