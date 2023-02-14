Trabzonspor'dan Basel maçı öncesi oyuncak çağrısı!

UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Trabzonspor evinde Basel ile karşı karşıya gelecek

Fırtına zorlu mücadele öncesi, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerde zarar gören çocuklar için taraftarına oyuncak çağrısında bulundu.

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada;

"Taraftarlarımız tarafından afet bölgesinde bulunan depremzede çocuklar için oyuncak bağışı kampanyası başlatıldı.

Trabzonlu Gençler taraftar grubumuz tarafından yapılan açıklamada afet bölgelerinde çok sayıda depremzede çocuk bulunduğuna dikkat çekilerek, bu çocuklara bir nebze moral verilebilmesi adına oyuncak bağışının çok yararlı olacağına değinildi.

Bu düşünce doğrultusunda UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynayacağımız Basel maçına tüm taraftarlarımızın oyuncakla gelmesi çağrısında bulunuldu.

Stadyum önünde bulunan güvenlik noktalarında toplanacak oyuncaklar, daha sonra afet bölgelerine gönderilecek." ifadeleri yer aldı.