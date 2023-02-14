Haberler Trabzonspor TRABZONSPOR BASEL MAÇ BİLETİ AL | Trabzonspor - Basel maçı hatıra bileti nereden ve nasıl alınır?

TRABZONSPOR BASEL MAÇ BİLETİ AL | Trabzonspor - Basel maçı hatıra bileti nereden ve nasıl alınır?

UEFA Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil eden Trabzonspor, play-off turunda Basel'i konuk edecek. Fırtına, müsabaka için deprem bölgesine yardım amaçlı hatıra bileti çıkaracağını duyurdu. Peki, Trabzonspor - Basel maç bileti nasıl alınır? Trabzonspor - Basel maçı hatıra bileti nereden alınır? Fiyatı ne? İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2023 Salı 12:21
TRABZONSPOR BASEL MAÇ BİLETİ AL | Trabzonspor - Basel maçı hatıra bileti nereden ve nasıl alınır?

UEFA Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil edecek olan Trabzonspor, İsviçre ekibi Basel ile kozlarını paylaşacak. Kritik müsabaka öncesinde biletler çıkar çıkmaz tükenmişti. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray da bu müsabaka öncesinde Trabzonspor'a destek mesajı yayınlamıştı. Tüm gelirleri asrın felaketi olan Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği 10 ilde bağış olarak kullanılacağı açıklanan Trabzonspor - Basel müsabakası için hatıra biletler satışa sunuldu. 14 Şubat Salı günü saat 14:00'te satışa çıkacak olan hatıra biletleri nereden ve nasıl alınır merak konusu oldu. Peki, Trabzonspor - Basel maç bileti nasıl alınır? Trabzonspor - Basel maçı hatıra bileti nereden alınır? Fiyatı ne? İşte detaylar...

TRABZONSPOR - BASEL MAÇ BİLETİ NASIL ALINIR? TRABZONSPOR - BASEL MAÇI HATIRA BİLETİ NEREDEN ALINIR?

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynayacağı Basel maçının hatıra biletleri bugün 13.00 itibarıyla satışa sunulacak. Tüm gelirinin depremzedelere aktarılacağı hatıra biletleri Passolig üzerinden temin edilebilecek.

TRABZONSPOR - BASEL MAÇI HATIRA BİLETİ FİYATI NE KADAR?

Trabzonspor - Basel maçı hatıra bileti 100 TL bedelle satışa sunulacak hatıra biletlerini aldıktan sonra hesabınızda PDF olarak görüntüleyebilir ve indirebilirsiniz.

TRABZONSPOR BASEL MAÇ BİLETİ ALMAK İÇİN TIKLA

DİĞER
Merve Boluğur yer sofrasında paylaştı! 'Elbistanlı kardeşlerimize destek' dedi gönülleri fethetti!
Şeyma Subaşı, Yılmaz Morgül, Burcu Özberk... Ünlüler o hareketi yapanlara açtı ağzını yumdu gözünü: "Ruh sağlığını..."
Destek Fırtına'sı! Futbol camiası tek vücut
Mertens'in eşinden ayrılık sinyali! "Her şey çok güzeldi ama..."
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fırtına'dan oyuncak çağrısı!
Destek Fırtına'sı! Futbol camiası tek vücut
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
Deprem çantası nasıl hazırlanır?
Erken terhis yapılacak mı 2023?
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Mertens'in eşinden ayrılık sinyali! "Her şey çok güzeldi ama..." Mertens'in eşinden ayrılık sinyali! "Her şey çok güzeldi ama..." 12:18
VakıfBank'ın CEV Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Igor Gorgonzola! VakıfBank'ın CEV Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Igor Gorgonzola! 12:07
Destek Fırtına'sı! Futbol camiası tek vücut Destek Fırtına'sı! Futbol camiası tek vücut 11:36
Altınordu'dan depremzedelere tam destek Altınordu'dan depremzedelere tam destek 11:26
Hagi ve Popescu'dan depremzedelere destek geldi! Hagi ve Popescu'dan depremzedelere destek geldi! 11:25
Sivas Belediyespor'dan TFF'ye başvuru! Sivas Belediyespor'dan TFF'ye başvuru! 11:09
Daha Eski
Mert Hakan'a teklif var! İşte önerilen rakam Mert Hakan'a teklif var! İşte önerilen rakam 10:36
Trabzonspor - Basel maçı saat kaçta? Trabzonspor - Basel maçı saat kaçta? 10:33
Bahçeşehir Koleji'nin rakibi BAXI Manresa! Bahçeşehir Koleji'nin rakibi BAXI Manresa! 10:30
Espanyol - R. Sociedad karşılaşmasında depremzedeler için yardım çağrısı Espanyol - R. Sociedad karşılaşmasında depremzedeler için yardım çağrısı 10:29
Darüşşafaka Lassa'nın rakibi UCAM Murcia! Darüşşafaka Lassa'nın rakibi UCAM Murcia! 10:23
Jokic'li Nuggets, Heat'i mağlup etti Jokic'li Nuggets, Heat'i mağlup etti 10:08