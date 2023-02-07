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Büyük Kabus

Trabzonspor deplasmanda galibiyeti unuttu. Bordo-mavili takım oynadığı son 6 deplasman maçında kazanamadı, art arda 4 karşılaşmayı ise mağlup bitirdi. Bu istatistikle zirve yarışında rakiplerinin gerisine düştü.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2023 Salı 06:50
Büyük Kabus

Trabzonspor'un deplasman kabusu devam ediyor. Bordo-mavililer son olarak pazar günü Nef Stadı'nda Galatasaray karşısında 1-0 öne geçmesine rağmen sahadan 2-1 yenik ayrıldı. Karadeniz devi çıktığı son 4 dış saha mücadelesini kaybederken, bu süreçte tam 13 gol yedi. Sezon başından beri deplasmanda oynadığı 11 lig maçının sadece 3'ünü kazanabildi, toplamda 22 puan yitirdi. Bu periyotta 25 gol yiyen Fırtına, evindeki 10 karşılaşmada ise sadece 4 kez geçit verdi.


130 GÜNDÜR KAZANAMIYOR

Karadeniz devi en son deplasman galibiyetini 1 Ekim tarihinde Kayserispor'u 2-1'lik skorla mağlup ederek almıştı. Daha sonra Ankaragücü ve Beşiktaş ile deplasmanda berabere kalan bordo-mavili takım, ardından çıktığı 4 dış saha maçından da mağlubiyetle ayrıldı. Toplamda 6 maçtır deplasmanda kazanamayan Fırtına'nın, galibiyet hasreti 130 günü buldu. Teknik direktör Abdullah Avcı bu problemi noktalama konusunda şu ana dek çözüm bulamadı.


2 FARKLI PERFORMANS


2021'in Mart ayındaki Alanyaspor maçından bu yana Akyazı'da oynadığı 36 Spor Toto Süper Lig maçını kaybetmeyen Trabzonspor, bu sezon özelinde iç sahada en başarılı takımlar arasında zirvede yer alıyor. Ancak deplasmanda alınan kötü sonuçlar ise bordo-mavili takımı yarıştan uzaklaştırdı. İç saha galibiyetleriyle puan farkını kapatan ancak deplasman sonuçlarıyla kötü bir gidişat içerisine giren Fırtına, Galatasaray derbisinin ardından iki maç üst üste Şenol Güneş Stadı'nda oynayacak.


AVRUPA'DA DA KÖTÜ KARNE


Fırtına'nın Avrupa deplasman karnesi de iyi değil. Avrupa Ligi'ndeki 6 grup maçından evinde oynadığı 3'ünü kazanan Trabzonspor, deplasmandaki 3 mücadeleyi kaybetti. Şampiyonlar Ligi Play-Off turunda da Kopenhang'da yenilen bordo-mavililer, Akyazı'da rakibiyle berabere kalmıştı. Fırtına, şampiyon olduğu geçtiğimiz sezon ise dış sahanın en başarılı takımı olarak oynadığı 19 karşılaşmada 38 puan toplamıştı

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