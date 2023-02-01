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Trabzonspor'da Abdulah Avcı'dan Antalyaspor maçı sonrası galibiyet açıklaması! "Telafi etmek istiyoruz"

Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor sahasında Antalyaspor'u 2-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı. Maçın ardından bordo mavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı'dan galibiyet sözleri geldi. İşte teknik adamın açıklamaları...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2023 Çarşamba 22:34
Trabzonspor'da Abdulah Avcı'dan Antalyaspor maçı sonrası galibiyet açıklaması! "Telafi etmek istiyoruz"

Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor, Antalyaspor'u 2-0'lık skorla mağlup etti. Mücadele sonrası bordo mavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu.

İŞTE ABDULLAH AVCI'NIN SÖZLERİ

"Son üç deplasmandan alışık olmadığımız sonuçlar aldık, bu bizleri üzdü ve bunları bir an evvel telafi etmek istiyoruz. Bu mağlubiyetler adım adım bizi lig yarışından birazcık uzaklaştırdı."

"Bugün istekli, coşkulu oynayıp kazanarak, bizim için iki tane daha hedef var Türkiye Kupası ve Konferans Ligi. Tekrar burada moral kazanmak ve diğer kulvarlara zihinsel olarak hazırlanmak gerekiyor. Umarım bunun karşılığını alırız."

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