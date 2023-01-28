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TRABZONSPOR HABERLERİ - İşte Fırtına'nın transfer hedefi! Visca...

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri... Ara transfer dönemi çalışmalarına devam eden Trabzonspor, sakatlanan Edin Visca'nın alternatifini buldu. İşte ayrıntılar... (TS spor haberleri)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2023 Cumartesi 09:40
TRABZONSPOR HABERLERİ - İşte Fırtına'nın transfer hedefi! Visca...

Alanyaspor mağlubiyeti sonrası Başakşehir ve İstanbulspor engellerini aşarak 35 puana yükselerek 5. sırada yer alan Trabzonspor, zirve yarışındaki iddiasını sürdürüyor. Ligde ve kupada yoluna devam eden, kadrosunu güçlendirmek adına bir yandan da transfer çalışmalarını sürdüren Karadeniz devinde sürpriz bir isim gündeme geldi. Edin Visca'nın bir kez daha uzun süreli sakatlanması nedeniyle harekete geçen Bordo-mavililer, Boşnak yıldızın vatandaşını gözüne kestirdi.

Trabzonspor, sakatlık geçiren ve uzun süre sahalardan uzak kalacak olan Edin Visca'nın yerini dolduracak ismi Belçika'da buldu. Karadeniz Gazete'de yer alan habere göre Visca'nın vatandaşı olan, Cercle Brugge forması giyen Dino Hotic, Trabzonspor'un gündemine geldi. Bordo-mavililer, bu sezon Belçika Ligi'nde 4 gol atıp, 1 de asist yapan 27 yaşındaki oyuncu için devreye girdi. Kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan oyuncu için girişimlere başlayan Fırtına, transferi bitirmek adına teknik direktör Abdullah Avcı'nın da onayını aldı.

SOMUT ADIMLAR ATILACAK

Karadeniz temsilcisi, kulübünün tüm sözleşme uzatma ısrarını geri çeviren yıldız isim için hafta sonuna kadar somut adımlar atacak. Birçok takımın radarında olan Dino Hotic, 10 numara ve sağ kanatta oynayabiliyor. Çok yönlü bir hücumcu olmasından ötürü listeye giren Dino Hotic'e Türkiye'den farklı taliplerin de olduğu ifade ediliyor.

A MİLLİ TAKIM TERCİHİ BOSNA HERSEK

Maribor altyapısından yetişip uzun yıllar A Takım formasını da giydikten sonra Belçika'da Cercle Brugge'e transfer olan Dino Hotic, alt yaş kategorilerinde Slovenya Milli Takımı'nda oynamıştı. A Milli Takım tercihini ise Bosna-Hersek Milli Takımı'ndan yana kullanan oyuncu, ülkesi için de 4 kez şans buldu. Dino Hotic, 94 kez sahaya çıktığı Belçika Ligi'nde ise 16 gol atıp 15 de asist yaptı. Skorer kimliğinin yanı sıra sürati ve birebirlerdeki etkili performanslarıyla dikkat çeken oyuncunun maliyetinin de uygun olması Trabzonspor'un iştahını kabartıyor.

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