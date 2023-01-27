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TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına'nın istediği Shomurodov için karar verildi!

Son dakika Trabzonspor haberleri.... Ara transfer dönemini iyi değerlendirmek isteyen Trabzonspor, Eldor Shomurodov'u gözüne kestirmişti. Roma'nın Özbek yıldızla ilgili kararını verdiği bildirildi. İşte detaylar... (TS transfer haberleri)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2023 Cuma 10:38
TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına'nın istediği Shomurodov için karar verildi!

Bordo-mavililerin "fırsat" transferi için gözünü AS Roma'nın gözden çıkardığı Eldor Shomurodov'a gözünü diktiği iddia edildi.

Karadeniz Gazete'nin Il Tempo gazetesinden aktardığı habere göre Hellas Verona, Eldor Shomurodov için Trabzonspor'un da içinde bulunduğu yarışa katılacak. Özbek oyuncu, AS Roma'da çok az süre aldı ve ayrılmak istiyor.

Ancak AS Roma, oyuncuyu kalıcı olarak satmak istiyor. En kötü ihtimalle sözleşmesine kesin satın alma maddesi eklemeyi planlıyor. Bunun dışında izin vermeyi düşünmüyor.

1.90 boyundaki Özbek daha Rostov forması giyerken Fatih Terim tarafından Galatasaray'a getirilmek istendi. Ancak görüşmelerden sonuç çıkmadı. Daha sonra önce Genoa'ya sonra da Mourinho'nun çalıştırdığı AS Roma'ya giden Shomurodov'un adı sezon başında Galatasaray ve Beşiktaş'la anıldı. Ancak oyuncu AS Roma'da kalmayı tercih etti.


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