Fikstür avantajı

Bordo-mavili takım ciddi bir fikstür avantajına da sahip. Akyazı Stadı'nda oynadığı son 35 maçta rakiplerine boyun eğmeyen Fırtına, önündeki 5 maçın 3'üne iç sahada çıkacak. Karadeniz devi; Antalyaspor, Ümraniye ve Adana Demirspor'u konuk edecek. Bu süreçte Hatay ve Galatasaray deplasmanlarına gidecek. Akyazı'da tam 35 maçtır kaybetmeyen Fırtına, bu fikstür fırsatını iyi değerlendirip, zirve ile puan farkını iyice indirmek amacında. Trabzonspor, sezonun ilk yarısında aynı 5 maçlık periyotta 3 deplasmana gitmiş ve 2 galibiyet, 2 yenilgi, 1 beraberlik elde etmişti. Karadeniz devi, taraftarı ile buluşunca rakiplerine geçit vermiyor.