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TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına'dan lige damga vuran iç saha performansı!

Son dakika Trabzonspor haberleri... Trabzonspor iç saha performansıyla lige damga vurmaya devam ediyor. Bordo-mavilier, 24 puanla şu ana dek sahasında en fazla puan toplayan takım oldu. (TS spor haberleri)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2023 Pazartesi 12:22
TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına'dan lige damga vuran iç saha performansı!

Bordo-mavililer, bu sezon Spor Toto Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off, UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı toplam 15 iç saha maçında 11 galibiyet, 4 beraberlik alarak mağlubiyet yaşamadı. Karadeniz ekibi, ligde 10 maçta 7 galibiyet, 3 beraberlik alırken Avrupa'da 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik elde etti, Ziraat Türkiye Kupası'nda 1 maçı galibiyetle tamamladı.

LİGDEKİ MAÇLAR

Trabzonspor iç sahada topladığı 24 puanla şu ana dek en fazla puan toplayan takım oldu. Bordo-mavilileri 9 maçta 22 puan ile Galatasaray, 10 maçta 22 puan ile Fenerbahçe takip etti. Karadeniz ekibi, iç sahada Atakaş Hatayspor'u 1-0 yendi, ardından Galatasaray ile 0-0 berabere kaldı. Sahasında Gaziantep FK'yi 3-2 yenen bordo-mavililer, Kasımpaşa ile 0-0 berabere kalırken, Demir Grup Sivaspor'u ise 1-0 mağlup etti.

Daha sonra Arabam.com Konyaspor karşısında sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrılan Karadeniz ekibi, Dünya Kupası nedeniyle lige verilen aranın ardından Fenerbahçe'yi 2-0, Bitexen Giresunspor'u 3-0, Medipol Başakşehir'i 1-0, İstanbulspor'u 4-0 yendi. Ligde 35 puan ile 5. sırada bulunan bordo-mavililer, iç sahada 10 maçta 24 puan toplayarak en başarılı takım konumunda bulunuyor.

SADECE 5 GOL YEDİ

Trabzonspor, 15 iç saha maçının 12'sinde gol yemedi. Bordo-mavililer, iç sahadaki resmi maçlarda kalesinde sadece 5 gol gördü. Trabzonspor, 15 resmi karşılaşmada 27 kez de rakip fileleri havalandırdı.

AVRUPA KUPASI MAÇLARI

Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off elemesinde sahasında Danimarka'nın Kopenhag takımı ile golsüz berabere kaldı. UEFA Avrupa Ligi'nde Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'ı 2-1 mağlup eden Karadeniz ekibi, Fransa'nın Monaco takımını 4-0, Macaristan'ın Ferencvaros takımını ise 1-0 yenmeyi başardı. Avrupa'da 4 maçta sahasında 3 galibiyet, 1 beraberlik alan bordo-mavililer, 7 gol atarken 1 gol yedi. Karadeniz ekibi, Ziraat Türkiye Kupası'nda Yılport Samsunspor'u 3-0 yendi.

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