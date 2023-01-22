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Trabzonspor'da Abdullah Avcı'dan Fatih Tekke'ye övgü dolu sözler!

Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor sahasında İstanbulspor'u konuk ediyor. Mücadele öncesinde bordo mavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı'dan dikkat çeken açıklamalar geldi. İşte Abdullah Avcı'nın sözleri...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2023 Pazar 18:41 Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2023 Pazar 19:08
Trabzonspor'da Abdullah Avcı'dan Fatih Tekke'ye övgü dolu sözler!

Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor sahasında İstanbulspor'u ağırlıyor. Mücadele öncesi ise bordo mavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı'dan dikkat çeken sözler geldi.

İŞTE ABDULLAH AVCI'NIN AÇIKLAMALARI

Abdullah Avcı mücadele öncesinde, "Geçen hafta Başakşehir maçı, seri yakalamak istiyorduk. Kupa'da bir organizasyon takımı ile karşılaştık. Trabzonspor hiçbir zaman vazgeçmez. Gol bizim enerjimizi arttırdı. Kazanma alışkanlığını istiyoruz. Trabzonspor seyircisi destek olsun.

İstanbulspor, organizasyon takımı. Eski kulübüm, şampiyonluk yaşadığım, elit bir camia. Kendi yapılarında iyi işler yapıyorlar. Bir parantez de Fatih Tekke için açmak istiyorum. Futbolculuk kariyerini hayranlıkla izlediğim, Trabzonspor'un yetiştirdiği, Avrupa'ya açılmış bir oyuncuydu. Şimdi ise futbola kafa yoran, geliştirmek isteyen bir isim.

Fatih Tekke, inşallah ileride Trabzonspor'u yönetecek bir isim olur.

Bugün sonucu etkileyecek bir takım sahaya çıkardık. Skora hızlı giden oyuncuların yerinde oynamasını istedik." ifadeleirne yer verdi.

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