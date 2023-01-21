Trabzonspor'dan transferde Andriy Yarmolenko girişimi!

Devre arası transfer döneminde henüz sessizliği bozmayan Trabzonspor'da yönetim transfer için dört bir koldan çalışmalarını sürdürüyor.



Karadeniz Gazete'nin haberine göre, Teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporunun ardından harekete geçen Bordo-Mavili kurmaylara Andriy Yarmolenko önerildi. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın takımda mutlaka görmek istediği 33 yaşındaki dünya yıldızının yeniden Avrupa'ya dönmek istiyor.

Oyuncunun bu düşüncesini koz olarak kullanmayı planlayan Bordo Mavili kurmaylar, girişimlerine başladı. Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından Al-Ain FC takımında forma giyen 33 yaşındaki Ukraynalı oyuncuya Trabzonspor'un yanı sıra İstanbul takımların da talip olduğu öne sürüldü. Bu sezon Al-Ain FC formasıyla 15 karşılaşmada forma giyen yıldız oyuncu 5 gol 5 asistlik katkı sağladı.