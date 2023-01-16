Haberler Trabzonspor Altın ayak Bakasetas

Altın ayak Bakasetas

Medipol Başakşehir’e attığı golle 3 puanı getiren Anastasios Bakasetas, taraftarların bu sezon takımda en güvendiği isim... Yunan maestro, Trabzonspor'u golleriyle sırtlıyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2023 Pazartesi 06:50
Altın ayak Bakasetas

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Medipol Başakşehir'i 1-0 yenen Trabzonspor'da galibiyet golünü atan Anastasios Bakasetas, takımını sırtında taşıyor... Yunan futbolcu, istikrarı ve golleriyle altın sezonunu yaşıyor. Bakasetas, bordo-mavili ekibin 2022-23'te Süper Lig, Avrupa kupaları, Süper Kupa ve Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı 28 karşılaşmanın 26'sında forma giydi. Sadece ligde G.Saray karşılaşmasında sakatlığı, Ankaragücü maçında da cezası nedeniyle takımda yer alamayan orta saha, 10 golle takımına en fazla skor katkısı yapan isim oldu.

SÜPER LİG'DE 5 GOL KAYDETTİ

Bakasetas, 5 golle Trezeguet ile birlikte ligde takımının en çok gol atan oyuncusu konumunda... Trabzonspor'un deplasmanda Adana Demirspor'a 3-2 yenildiği maçta bu sezon ligde ilk golünü atan 29 yaşındaki futbolcu, iç sahada Gaziantep FK'yi 3-2 ve deplasmanda Kayserispor'u 2-1 yendikleri mücadelelerde BIRER kez fileleri havalandırdı. KONYASPOR (2-2) maçında da bir gol atıp, 1-0 kazanılan Başakşehir karşılaşmasında 3 puanı getiren isim de o oldu. Bakasetas'ın gol attığı maçlarda Trabzonspor; 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgi ile 10 puan topladı.

'ÇİLİNGİR'İN HAKKINI VERDİ

Anastasios, Avrupa kupalarında da boş durmadı; 4 kez rakip fileleri havalandırdı. Deneyimli oyuncu, 2-1 kaybettikleri UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki Kopenhang maçı ile UEFA Avrupa Ligi'nde 3-1 mağlup oldukları Monaco, 2-1 kaybedilen Kızılyıldız ile 1-0 galip geldikleri Ferencvaros maçlarında birer gol kaydetti. Kritik golleri nedeniyle 'Çilingir' lakabı verilen Yunan maestro, Trabzonspor'un DG Sivasspor'u 4-0'lık sonuçla yenerek TFF Süper Kupa'yı müzesine getirdiği karşılaşmada da bir gol attı.

DİĞER
Usta sanatçı Ayla Algan: Emine Erdoğan çok özel bir hanımefendi Türkiye için çok yararlı işler yapıyor
Yola düşen kişi, metrobüsün altında kalarak öldü
Beşiktaş'ın transfer inadı! Aboubakar'ın yanına o gelecek
Beşiktaş'tan sürpriz transfer kararı! Premier Lig ekibine teklif yapılacak
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fırtına'da planlar değişti! Visca'nın sözleşmesi...
Rekor 90 maç
Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum
Gülsim Ali kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi?
Uğur Güneş kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne, evli mi?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Çarpıcı sözler! "Hoca yemeye devam edecek gibi" Çarpıcı sözler! "Hoca yemeye devam edecek gibi" 07:36
PSG'ye Rennes çelmesi! PSG'ye Rennes çelmesi! 00:51
PSG'ye Rennes çelmesi! PSG'ye Rennes çelmesi! 00:49
Dybala Roma'ya 3 puanı getirdi! Dybala Roma'ya 3 puanı getirdi! 00:45
Dybala Roma'ya 3 puanı getirdi! Dybala Roma'ya 3 puanı getirdi! 00:45
El Clasico'da zafer Barça'nın! El Clasico'da zafer Barça'nın! 00:25
Daha Eski
Toroğlu'dan F.Bahçeli yıldıza övgü! "Biyonik bir adam" Toroğlu'dan F.Bahçeli yıldıza övgü! "Biyonik bir adam" 00:25
G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'a geliyor! G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'a geliyor! 00:21
F.Bahçe ve G.Saray'a rakip çıktı! F.Bahçe ve G.Saray'a rakip çıktı! 00:21
Kasımpaşa 1 puanı 90+10'da kaptı! Kasımpaşa 1 puanı 90+10'da kaptı! 00:22
G.Saray'dan Di Maria bombası! Transfer tarihi... G.Saray'dan Di Maria bombası! Transfer tarihi... 00:22
Beşiktaş ayrılığı resmen açıkladı! Beşiktaş ayrılığı resmen açıkladı! 00:22