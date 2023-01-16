Altın ayak Bakasetas

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Medipol Başakşehir'i 1-0 yenen Trabzonspor'da galibiyet golünü atan Anastasios Bakasetas, takımını sırtında taşıyor... Yunan futbolcu, istikrarı ve golleriyle altın sezonunu yaşıyor. Bakasetas, bordo-mavili ekibin 2022-23'te Süper Lig, Avrupa kupaları, Süper Kupa ve Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı 28 karşılaşmanın 26'sında forma giydi. Sadece ligde G.Saray karşılaşmasında sakatlığı, Ankaragücü maçında da cezası nedeniyle takımda yer alamayan orta saha, 10 golle takımına en fazla skor katkısı yapan isim oldu.

SÜPER LİG'DE 5 GOL KAYDETTİ

Bakasetas, 5 golle Trezeguet ile birlikte ligde takımının en çok gol atan oyuncusu konumunda... Trabzonspor'un deplasmanda Adana Demirspor'a 3-2 yenildiği maçta bu sezon ligde ilk golünü atan 29 yaşındaki futbolcu, iç sahada Gaziantep FK'yi 3-2 ve deplasmanda Kayserispor'u 2-1 yendikleri mücadelelerde BIRER kez fileleri havalandırdı. KONYASPOR (2-2) maçında da bir gol atıp, 1-0 kazanılan Başakşehir karşılaşmasında 3 puanı getiren isim de o oldu. Bakasetas'ın gol attığı maçlarda Trabzonspor; 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgi ile 10 puan topladı.

'ÇİLİNGİR'İN HAKKINI VERDİ

Anastasios, Avrupa kupalarında da boş durmadı; 4 kez rakip fileleri havalandırdı. Deneyimli oyuncu, 2-1 kaybettikleri UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki Kopenhang maçı ile UEFA Avrupa Ligi'nde 3-1 mağlup oldukları Monaco, 2-1 kaybedilen Kızılyıldız ile 1-0 galip geldikleri Ferencvaros maçlarında birer gol kaydetti. Kritik golleri nedeniyle 'Çilingir' lakabı verilen Yunan maestro, Trabzonspor'un DG Sivasspor'u 4-0'lık sonuçla yenerek TFF Süper Kupa'yı müzesine getirdiği karşılaşmada da bir gol attı.