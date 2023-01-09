Haberler Trabzonspor Abdullah Avcı kararını verdi! İşte Trabzonspor'un Alanyaspor maçı 11'i

Abdullah Avcı kararını verdi! İşte Trabzonspor'un Alanyaspor maçı 11'i

Son dakika spor haberi: Süper Lig'de Trabzonspor, deplasmanda Alanyaspor'un konuğu oluyor. Bordo-mavililer zorlu müsabakadan mutlak 3 puanla ayrılmak istiyor. Teknik direktör Abdullah Avcı sahaya süreceği ilk 11'i büyük ölçüde belirledi. İşte Alanyaspor - Trabzonspor maçı muhtemel 11'leri...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2023 Pazartesi 06:50
Abdullah Avcı kararını verdi! İşte Trabzonspor'un Alanyaspor maçı 11'i

Fenerbahçe galibiyeti sonrası 4-1'lik Karagümrük yenilgisiyle şok olan Trabzonspor, Giresun'u devirip moral bulmuştu. Ligde son 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 8 puan toplayan, 7 puan kaybeden Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, bu durumu toparlamak istiyor. Bordo-mavili hoca, öğrencilerine "Giresunspor'u yenerek yeni bir sayfa açtık. Ama daha iyisini yapmak zorundayız. En önemlisi de istikrar. Seri galibiyetlerle devam etmeliyiz. Trabzonspor'un hedefi her zaman zirvedir ve mutlaka o yarışta olacaktır, bunu unutmayın" uyarısı yaptı.

YAPTIK, YENİDEN YAPARIZ
Bugüne kadar asla mazeretlere sığınmadığını belirten Avcı, "Son anda başka takıma transfer olanlar oldu, önemli oyuncularımız sakatlıklar yaşadı. Yeni gelenler uyum süreci yaşadı ama bunları asla mazeret olarak görmedim. Gerçekten şu ana kadar ligde ciddi bir zaman kaybımız oldu ve toparlanmamız gerekiyor. Bunu da ilk hedef olan Alanyaspor maçında yapmalıyız. Seri galibiyetler bizim en önemli destek kaynağımız. Bunun için ilk adımı atmamız gerekiyor. Geçen sezon nasıl yaptıysak bu dönem de başarabiliriz. Bu güç var" ifadesini kullandı.

790 GÜNDE 3 KUPA
Karadeniz devi, Avcı döneminde geçen sezon 37 yıl aradan sonra şampiyonluk hasretine son vermişti. Fırtına, 10 Kasım 2020'de işbaşı yapan Avcı ile 790 günde 1 şampiyonluk, 2 Süper Kupa aldı.

MÜTHIŞ ORTALAMA
Trabzonspor, Avcı yönetiminde 2020- 21 sezonunun 9. haftasından itibaren 86 lig maçı oynarken, 49 galibiyet, 28 beraberlik, 9 mağlubiyet yaşayıp, 175 puan topladı. 2.04'lük puan ortalaması yakaladı.

MUHTEMEL 11'LER
Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo, Eren, Gbamin, Bakasetas, Abdülkadir, Trezeguet, Naci, Djaniny.

Alanyaspor: Runarsson, Furkan, Fer, Doumbia, Umut, Yusuf, Efkan, Efecan, Candeias, Cavaleiro, A. Hassan

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