Alanyaspor Trabzonspor maçı CANLI

Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 18. haftasında Trabzonspor, Alanyaspor deplasmanına konuk oluyor.

Fırtına şampiyonluk yarışına tutunmak adına kritik maçtan mutlak 3 puanla ayrılmayı hedefliyor.

Bu keyifli mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

ALANYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Alanyaspor: Runarsson, Furkan, Umut, Efecan, Ferhat, Efkan, Fatih, Pereira, Balkovec, A. Hassan, Lusamba

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Gbamin, Hugo, Eren, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir, Naci, Trezeguet, Umut

ALANYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Alanyaspor - Trabzonspor maçı 9 Ocak Pazartesi günü saat 20:00'de başladı ve beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

LİG'DE 13. RANDEVU

Trabzonspor ile Alanyaspor, Alanya'da yapacakları maçla birlikte ligde 13. kez karşı karşıya geliyor. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 12 maçta turuncu-yeşillilerin, bordo-mavili takım karşısında üstünlüğü bulunuyor. Akdeniz temsilcisi 5 karşılaşmayı kazanırken, Trabzonspor ise rakibini 3 kez mağlup etti. Taraflar, 4 müsabakada sahadan beraberlikle ayrıldı. Söz konusu maçlarda Alanyaspor 18 gol atarken, bordo-mavililer ise 15 gol kaydetti. Alanya'da oynanan 6 karşılaşmada Trabzonspor 2 galibiyet alırken, Akdeniz temsilcisi de 2 kez galip geldi. 2 maç ise beraberlikle sonuçlandı.