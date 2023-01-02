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Shaqiri bombası!

Gomez, Trezeguet gibi isimlerin Trabzonspor’a gelmesine yardımcı olan menajer Ahmet Bulut, 31 yaşındaki sağ kanadı Fırtına’ya önerdi. Visca’nın boşluğu dolacak.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2023 Pazartesi 06:50
Shaqiri bombası!
Katar 'da yapılan Dünya Kupası'nda İsviçre Milli Takımı ile başarılı bir performans sergileyen Xherdan Shaqiri, Trabzonspor'un gündemine geldi. Kulübe yakın kaynaklardan alınan bilgilere göre bu sezon Gomez, Trezeguet gibi isimlerin gelmesinde yardımcı olan menajer Ahmet Bulut, İsviçreli sağ kanadı Fırtına'ya önerdi. Ünlü menajerin, bordo-mavili yöneticilere, "Shaqiri, MLS'de mutlu değil. Yeniden Avrupa'ya dönmek istiyor" dediği belirtildi. 31 yaşındaki İsviçreli kanat oyuncusu, ABD'de Chicago formasını giyiyor. 1.69 boyundaki oyuncu; sağ kanat, sol kanat ve forvet olarak görev yapabiliyor. İsviçreli yıldız, sakatlanan ve sahalardan en az 3 ay uzak kalacak olan Edin Visca'nın yerine düşünülüyor.
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