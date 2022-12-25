Haberler Trabzonspor Fırat Aydınus'tan Trabzonspor-Fenerbahçe maçı değerlendirmesi!

Fırat Aydınus'tan Trabzonspor-Fenerbahçe maçı değerlendirmesi!

Son dakika spor haberleri... Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor evinde konuk ettiği Fenerbahçe'yi 2-0 yendi. Hürriyet Gazetesi yazarı ve eski hakem Fırat Aydınus, mücadeleyi dikkat çeken sözlerle değerlendirdi. İşte o yazı...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2022 Pazar 10:13
Fırat Aydınus'tan Trabzonspor-Fenerbahçe maçı değerlendirmesi!

Hakem Halil Umut Meler daha ikinci sarı kartını gösterirken 6 futbolcu birden çevresini sardı! Bakalım TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin söylediği gibi, hakemin etrafını saran futbolculara ceza uygulanacak mı?

Fırat Aydınus'tan Trabzonspor-Fenerbahçe maçı değerlendirmesi!

Maçta hakem Meler'in spesifik bir hatası olmasa da kart standardı yoktu. İki devrede farklı stratejiler uyguladı. İlk yarıda sarı kart gösterdiği pozisyonları ikinci devre es geçti.

Fırat Aydınus'tan Trabzonspor-Fenerbahçe maçı değerlendirmesi!

TFF Başkanı Sayın Mehmet Büyükekşi'nin açıklamaları tazeliğini korurken, Fenerbahçe'nin maç günü hakemlerle ilgili yaptığı açıklamalar vardı.

Fırat Aydınus'tan Trabzonspor-Fenerbahçe maçı değerlendirmesi!

Şaşırtıcı oldu yapay zekanın tüm kulüplerin yöneticilerinin hazır bulunduğu bir organizasyonda Trabzon-Fenerbahçe maçına Halil Umut Meler'i ataması!

Fırat Aydınus'tan Trabzonspor-Fenerbahçe maçı değerlendirmesi!

Kimse beklemiyordu, sürpriz oldu! 40 civarında veri paralelinde atanan Meler'in alternatifi vardı sanki!

Fırat Aydınus'tan Trabzonspor-Fenerbahçe maçı değerlendirmesi!

Bakın görün o güne kadar bir aksilik olmazsa veya kötü bir maç geçirmezse Fenerbahçe-Galatasaray derbisine yapay zeka Atilla Karaoğlan'ı atayacak.

Fırat Aydınus'tan Trabzonspor-Fenerbahçe maçı değerlendirmesi!

Asıl şaşırtıcı nokta Trabzon-Fenerbahçe maçında VAR hakemliğine Alper Ulusoy'un atanmasıydı.

Fırat Aydınus'tan Trabzonspor-Fenerbahçe maçı değerlendirmesi!

Hakemliği zorla bıraktırdığınız Ulusoy olmasa derbilere VAR hakemi olarak kimi atayacaktınız?

Fırat Aydınus'tan Trabzonspor-Fenerbahçe maçı değerlendirmesi!

Galatasaray-Beşiktaş, Beşiktaş-Fenerbahçe ve Trabzon-Galatasaray maçlarında olduğu gibi.

Fırat Aydınus'tan Trabzonspor-Fenerbahçe maçı değerlendirmesi!

Halil Umut Meler ilk 20 dakikada kullandığı kartlarla "Sertliğe asla taviz vermeyeceğim" mesajını verdi. Ancak bunu uygularken daha ikinci sarı kartta altı futbolcu birden çevresini sardı!

Fırat Aydınus'tan Trabzonspor-Fenerbahçe maçı değerlendirmesi!

İlk yarıda 19 faul verilirken, 5 saha içi, 2 saha dışı sarı kart çıktı.

Fırat Aydınus'tan Trabzonspor-Fenerbahçe maçı değerlendirmesi!

Halil Umut Meler'e benden bir ağabey tavsiyesi; 'Ben alternatifsizim' mantığıyla maç yönetirsen bundan sonraki müsabakalarında daha ciddi sorunlar yaşayabilirsin.

Fırat Aydınus'tan Trabzonspor-Fenerbahçe maçı değerlendirmesi!

Bu düşünce yapısından bir an önce vazgeçmen gerekir.

Fırat Aydınus'tan Trabzonspor-Fenerbahçe maçı değerlendirmesi!

İKİNCİ YARIDA TAMAMEN DEĞİŞTİ

Maçta toplam 7 sarı, 1 kırmızı kart çıktı ve 39 faul verildi.

Fırat Aydınus'tan Trabzonspor-Fenerbahçe maçı değerlendirmesi!

Meler'in ilk yarıdaki disiplin taktiği ikinci devre tamamen değişti. Maçı kontrol altına almak için taviz verdi ve ilk yarıda kart gösterdiği pozisyonları ikinci devrede es geçti.

Fırat Aydınus'tan Trabzonspor-Fenerbahçe maçı değerlendirmesi!

Trabzon'un ilk golünden önceki ofsayt çizgisi teknolojik bir durum olduğu için bir şey söyleyemeyiz.

Fırat Aydınus'tan Trabzonspor-Fenerbahçe maçı değerlendirmesi!

Bu maçta özellikle ilk yarı hakemin çevresini sarma durumları epeyce yaşandı.

Fırat Aydınus'tan Trabzonspor-Fenerbahçe maçı değerlendirmesi!

Bakalım TFF Başkanı Büyükekşi'nin söylediği gibi cezalar uygulanacak mı?

Fırat Aydınus'tan Trabzonspor-Fenerbahçe maçı değerlendirmesi!

Trabzon'un penaltı beklediği Serdar-Abdülkadir ve ilk yarının uzatma bölümünde Szalai'nin eline top değdi mi değmedi mi pozisyonlarında penaltı yoktu.

Fırat Aydınus'tan Trabzonspor-Fenerbahçe maçı değerlendirmesi!

Sonuçta Meler'in spesifik bir hatası olmasa da kart standardı yoktu.

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