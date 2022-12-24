Haberler Trabzonspor Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'dan Fenerbahçe derbisi öncesi Marek Hamsik hakkında dikkat çeken sözler!

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'dan Fenerbahçe derbisi öncesi Marek Hamsik hakkında dikkat çeken sözler!

Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe dev derbide karşı karşıya geliyor. Trabzonspor'un, Fenerbahçe'yi konuk edeceği maç öncesi Teknik Direktör Abdullah Avcı takımın Slovak yıldızı Marek Hamsik hakkında dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2022 Cumartesi 18:32 Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2022 Cumartesi 18:35
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'dan Fenerbahçe derbisi öncesi Marek Hamsik hakkında dikkat çeken sözler!

Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor sahasında Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan kritik maç öncesi Abdullah Avcı dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE ABDULLAH AVCI'NIN AÇIKLAMALARI

Abdullah Avcı: "Fenerbahçe'nin baskılarında neler yapacağımızı konuştuk. 22 resmi maçımızın değerlendirmesini yaptık. Biraz oyunu, biraz da oyuncu profilini değiştirerek kaliteyi yükseltmeye çalıştık. Umarım herkese örnek olabilecek, iyi bir oyun oynarız. Fenerbahçe'nin çok net oyun planları var. Fenerbahçe'nin güçlü ve güçsüz yanlarını çok iyi biliyoruz."

"Hazırlık maçlarında bireysel performansları arttırdık. Kendi sahamızda yeni oyun tarzımız ve planımızla, neler yapabiliriz üzerine çalıştık. İyi bir oyun, Fair-Play'e uygun, örnek olacak bir maç diliyoruz."

HAMSIK HAKKINDA KONUŞTU

Abdullah Avcı: "Hamsik çok değerli bir oyuncu, onu yıpratmadan nasıl kullanabiliriz buna bakıyoruz. Oyuna uygun oyuncuları nasıl kullanacağımızın çalışmasını yaptık. Oynayan oyuncular da, oynamayan oyuncular da buna iyi bir reaksiyon verdi." ifadelerine yer verdi.

DİĞER
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'da peş peşe ayrılıklar! Mertens sonrası flaş gelişme, 1. Lig'e gidiyor...
Mauro Icardi yine aşık onun için deliye dönüyor! İşte Galatasaray'ın yeni yengesi! Bir yandan da Wanda Nara'ya servet ödeyecek
Galatasaray transferde büyük oynuyor! Hedefte o isim var
Aboubakar'a sürpriz telefon! F.Bahçe...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Dev derbide 11'ler belli oldu!
Ertuğrul Doğan'dan F.Bahçe'ye yanıt!
Turkuvaz Radyolar'ın iOS ve Android uygulamaları yenilendi... Dopdolu adresler tek adreste
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
NEVŞEHİR TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARIsi
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Sivas Kasımpaşa deplasmanında kazandı! Sivas Kasımpaşa deplasmanında kazandı! 18:05
Jorge Jesus: Hiç kimseden korkmuyoruz Jorge Jesus: Hiç kimseden korkmuyoruz 18:03
Dev derbide 11'ler belli oldu! Dev derbide 11'ler belli oldu! 17:39
F.Bahçe ve G.Saray'ın hedefindeydi! İşte yeni adresi F.Bahçe ve G.Saray'ın hedefindeydi! İşte yeni adresi 16:59
Trabzonspor - F.Bahçe maçı saat kaçta? Trabzonspor - F.Bahçe maçı saat kaçta? 16:47
Fatih Terim Kasımpaşa Sivasspor maçında! Fatih Terim Kasımpaşa Sivasspor maçında! 16:36
Daha Eski
Galatasaray transferde büyük oynuyor! Hedefte o isim var Galatasaray transferde büyük oynuyor! Hedefte o isim var 16:23
Tuzlaspor 4-2 Altay (MAÇ SONUCU) Tuzlaspor 4-2 Altay (MAÇ SONUCU) 16:04
Beşiktaş seriye son verdi! Beşiktaş seriye son verdi! 16:03
Ertuğrul Doğan'dan F.Bahçe'ye yanıt! Ertuğrul Doğan'dan F.Bahçe'ye yanıt! 15:45
Galatasaray - İstanbulspor maçı saat kaçta? Galatasaray - İstanbulspor maçı saat kaçta? 15:38
Hatay'da puanlar paylaşıldı! Hatay'da puanlar paylaşıldı! 15:32