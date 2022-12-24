Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'dan Fenerbahçe derbisi öncesi Marek Hamsik hakkında dikkat çeken sözler!

Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor sahasında Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan kritik maç öncesi Abdullah Avcı dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE ABDULLAH AVCI'NIN AÇIKLAMALARI

Abdullah Avcı: "Fenerbahçe'nin baskılarında neler yapacağımızı konuştuk. 22 resmi maçımızın değerlendirmesini yaptık. Biraz oyunu, biraz da oyuncu profilini değiştirerek kaliteyi yükseltmeye çalıştık. Umarım herkese örnek olabilecek, iyi bir oyun oynarız. Fenerbahçe'nin çok net oyun planları var. Fenerbahçe'nin güçlü ve güçsüz yanlarını çok iyi biliyoruz."

"Hazırlık maçlarında bireysel performansları arttırdık. Kendi sahamızda yeni oyun tarzımız ve planımızla, neler yapabiliriz üzerine çalıştık. İyi bir oyun, Fair-Play'e uygun, örnek olacak bir maç diliyoruz."

HAMSIK HAKKINDA KONUŞTU

Abdullah Avcı: "Hamsik çok değerli bir oyuncu, onu yıpratmadan nasıl kullanabiliriz buna bakıyoruz. Oyuna uygun oyuncuları nasıl kullanacağımızın çalışmasını yaptık. Oynayan oyuncular da, oynamayan oyuncular da buna iyi bir reaksiyon verdi." ifadelerine yer verdi.