Haberler Trabzonspor Zeki Uzundurukan'dan Trabzonspor yorumu! "Fenerbahçe maçı öncesi..."

Zeki Uzundurukan'dan Trabzonspor yorumu! "Fenerbahçe maçı öncesi..."

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Trabzonspor, Samsunspor ile karşı karşıya geldi. Bordo mavililer, maçtan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan, Trabzonspor'un Samsunspor karşısında aldığı galibiyeti, köşe yazısında yorumladı. İşte o sözler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2022 Perşembe 09:55
Zeki Uzundurukan'dan Trabzonspor yorumu! "Fenerbahçe maçı öncesi..."

Trabzonsporlu futbolcular, maç boyunca adeta iştah şurubu içmiş gibiydiler.

Zeki Uzundurukan'dan Trabzonspor yorumu! "Fenerbahçe maçı öncesi..."

Öyle ya sezonun geride kalan 14 maçlık ilk bölümünde futbol iştahı olmayan bir Trabzonspor izlemiştik.

Zeki Uzundurukan'dan Trabzonspor yorumu! "Fenerbahçe maçı öncesi..."

Dünya Kupası nedeniyle verilen uzun aranın ardından lige dönüş maçının da Fenerbahçe ile olması, Samsunspor kupa sınavını hayli önemli hale getirmişti.

Zeki Uzundurukan'dan Trabzonspor yorumu! "Fenerbahçe maçı öncesi..."

Hüseyin Eroğlu geldikten sonra maç kaybetmeyen Samsunspor'da çok fazla sakat oyuncu vardı.

Zeki Uzundurukan'dan Trabzonspor yorumu! "Fenerbahçe maçı öncesi..."

Ama maça büyük bir oyun iştahı ile başlayan Trabzonspor ilk yarıda sonuca gitmeyi başardı.

Zeki Uzundurukan'dan Trabzonspor yorumu! "Fenerbahçe maçı öncesi..."

Trabzonspor adına artıları şöyle özetleyebiliriz:

Zeki Uzundurukan'dan Trabzonspor yorumu! "Fenerbahçe maçı öncesi..."

1) Goller kanat akınlarından geldi. İlk golde Naci Ünüvar-Bakasetas-Umut Bozok işbirliği alkış aldı.

Zeki Uzundurukan'dan Trabzonspor yorumu! "Fenerbahçe maçı öncesi..."

İkinci golde de Terezeguet'in sağdan yaptığı orta ve atılan gol usta işiydi.

Zeki Uzundurukan'dan Trabzonspor yorumu! "Fenerbahçe maçı öncesi..."

2) Orta saha daha üretkendi. Doğucan-Bakasetas işbirliği Trabzonspor'u daha dirençli hale getirdi.

Zeki Uzundurukan'dan Trabzonspor yorumu! "Fenerbahçe maçı öncesi..."

3) Trabzonspor önde çoğalmayı başarınca daha fazla pozisyon üretti.

Zeki Uzundurukan'dan Trabzonspor yorumu! "Fenerbahçe maçı öncesi..."

4) Yana-geriye ve kontrollü oyundan vazgeçip, hızlı ve dikine oyun tribünlerdeki taraftarları da mutlu etti.

Takımın pas kalitesi de artmış görünüyor.

5) Arif Boşluk ve Naci Ünüvar, adeta iki yeni transfer gibi. Özellikle Naci Ünüvar'ın aklı hep golde. İyi de şut atıyor.

2 golünün yanında hep oyunun içinde ve zeki bir oyuncu.

6) Bakasetas, Trabzonspor'un gaz pedalı; Trezeguet de turbo motoru gibiydi. İki oyuncu da çok formda.

7) Takımın kondüsyonu üst seviyeye ulaşmış. Ligin ilk bölümünde koşmayan, savaşmayan Trabzonspor dünkü maçta son şampiyona yakışır bir futbol oynadı.

8) Trabzonspor, bu uzun arada yeni taktikler ve oyun organizasyonları geliştirmiş.

Oyunun yönünü değiştirme-savunmayı önde kurmaserbest vuruş organizasyonları gibi.

Zeki Uzundurukan'dan Trabzonspor yorumu! "Fenerbahçe maçı öncesi..."

Takımın pas kalitesi de artmış görünüyor.

Zeki Uzundurukan'dan Trabzonspor yorumu! "Fenerbahçe maçı öncesi..."

5) Arif Boşluk ve Naci Ünüvar, adeta iki yeni transfer gibi. Özellikle Naci Ünüvar'ın aklı hep golde. İyi de şut atıyor.

Zeki Uzundurukan'dan Trabzonspor yorumu! "Fenerbahçe maçı öncesi..."

2 golünün yanında hep oyunun içinde ve zeki bir oyuncu.

Zeki Uzundurukan'dan Trabzonspor yorumu! "Fenerbahçe maçı öncesi..."

6) Bakasetas, Trabzonspor'un gaz pedalı; Trezeguet de turbo motoru gibiydi. İki oyuncu da çok formda.

Zeki Uzundurukan'dan Trabzonspor yorumu! "Fenerbahçe maçı öncesi..."

7) Takımın kondüsyonu üst seviyeye ulaşmış. Ligin ilk bölümünde koşmayan, savaşmayan Trabzonspor dünkü maçta son şampiyona yakışır bir futbol oynadı.

Zeki Uzundurukan'dan Trabzonspor yorumu! "Fenerbahçe maçı öncesi..."

8) Trabzonspor, bu uzun arada yeni taktikler ve oyun organizasyonları geliştirmiş.

Zeki Uzundurukan'dan Trabzonspor yorumu! "Fenerbahçe maçı öncesi..."

Oyunun yönünü değiştirme-savunmayı önde kurmaserbest vuruş organizasyonları gibi.

Zeki Uzundurukan'dan Trabzonspor yorumu! "Fenerbahçe maçı öncesi..."

Kısacası Fenerbahçe maçı öncesinde Trabzonspor'un oyun iştahı ve futbolcuların yükselen formu, bordo-mavili camiayı mutlu etti.

Zeki Uzundurukan'dan Trabzonspor yorumu! "Fenerbahçe maçı öncesi..."

Naci Ünüvar, bu takımda daha fazla süre almalı.

Zeki Uzundurukan'dan Trabzonspor yorumu! "Fenerbahçe maçı öncesi..."

Cumartesi günü iki iştahlı ve moralli takımın derbi mücadelesi, bir futbol ziyafetine dönüşecek gibi görünüyor.

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