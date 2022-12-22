Zeki Uzundurukan'dan Trabzonspor yorumu! "Fenerbahçe maçı öncesi..."

4) Yana-geriye ve kontrollü oyundan vazgeçip, hızlı ve dikine oyun tribünlerdeki taraftarları da mutlu etti.

Takımın pas kalitesi de artmış görünüyor.

5) Arif Boşluk ve Naci Ünüvar, adeta iki yeni transfer gibi. Özellikle Naci Ünüvar'ın aklı hep golde. İyi de şut atıyor.

2 golünün yanında hep oyunun içinde ve zeki bir oyuncu.

6) Bakasetas, Trabzonspor'un gaz pedalı; Trezeguet de turbo motoru gibiydi. İki oyuncu da çok formda.

7) Takımın kondüsyonu üst seviyeye ulaşmış. Ligin ilk bölümünde koşmayan, savaşmayan Trabzonspor dünkü maçta son şampiyona yakışır bir futbol oynadı.

8) Trabzonspor, bu uzun arada yeni taktikler ve oyun organizasyonları geliştirmiş.

Oyunun yönünü değiştirme-savunmayı önde kurmaserbest vuruş organizasyonları gibi.