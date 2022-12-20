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Trabzonspor'dan Samsunspor'a büyük üstünlük! Galibiyet sayıları...

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Samsunspor ile karşı karşıya gelecek. Trabzonspor ve Samsunspor, daha önce 66 kez rakip olmuştu. İşte Trabzonspor - Samsunspor maçı öncesi öncemli detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2022 Salı 13:41
Trabzonspor'dan Samsunspor'a büyük üstünlük! Galibiyet sayıları...
Türkiye Kupası 5. Tur maçında karşılaşacak Trabzonspor ile Samsunspor, tarihlerindeki 67. randevuya çıkacaklar.

Trabzonspor ile Samsunspor daha önce 66 kez birbirlerine rakip oldular. Bu karşılaşmalarda Trabzonspor 41, Samsunspor 14 galibiyet aldı. İki takım arasında oynanan 11 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

Trabzon'daki karşılaşmalarda da üstünlüğünü koruyan bordo-mavililer buradaki maçların 28'ini kazandı. 4 maçı Samsunspor kazanırken, 2 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Ayrıca Samsunspor, Trabzon deplasmanında son galibiyetini 28 Eylül 2002'de 1-0'lık sonuçla almıştı.

Son 10 maçını kaybetmeden Samsunspor bu süreçte ligde oynadığı 8 maçta 4 galibiyet, 4 beraberlik alırken, kupada ise Muşspor ve Adanaspor'u farklı yendi.

Dünya kupası nedeniyle verilen arada resmi maç yapamayan Trabzonspor ise aranın ardından ilk resmi maçına çıkacak. Bordo-mavililer son resmi maçını 11 Kasım'da Ankaragücü deplasmanında oynamış ve 1-1'lik sonuçla sahadan ayrılmıştı.

Karadeniz rekabetinde Samsunspor ve Trabzonspor, 21 Aralık Çarşamba günü Şenol Güneş Spor Kompleksinde saat 19.00'da kozlarını paylaşacaklar.
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