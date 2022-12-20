Haberler Trabzonspor Fenerbahçe’yi yeneceğiz

Fenerbahçe’yi yeneceğiz

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Fenerbahçe derbisini kazanarak bu yıl da şampiyonluğa, tüm camialarıyla birlikte yürüyeceklerine inandıklarını dile getirdi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2022 Salı 06:50
Fenerbahçe’yi yeneceğiz

HABERİ
SESLİ DİNLE

00:05 00:10
1x
Tüm Sesli Haberler

Başkan Ahmet Ağaoğlu, görevde bulundukları 4 yıllık dönemdeki birlik ve beraberliğe dikkati çekerken, Fenerbahçe derbisine ilişkin düşüncelerini açıkladı. Ağaoğlu, 1 Süper Lig, 1 Ziraat Türkiye Kupası ve 2 Süper Kupa kazandıklarını, ezeli rakiplerine çok ciddi üstünlük kurarak taraftarlarının göğsünü kabarttıklarını belirtti. Başarının salt yönetimlerin kendi başlarına yapacağı icraatlarla olmayacağını aktaran Ağaoğlu, "Başarı tüm camianın aynı hedef doğrultusunda bir araya gelerek destek olması ve birlik olmasından geçmektedir. Camiamızdan beklentimiz, bugüne kadar vermiş oldukları desteklere aynı kararlılıkla devam etmeleri ve bizleri daha büyük başarılar için motive etmeleridir. Fenerbahçe'yi yenerek bu sezon da şampiyonluğa camiamızla yürüyeceğimize inanıyoruz" dedi.

DİĞER
Son dakika haberi: Yılan hikayesine dönen transferde kazanan Beşiktaş! Yıldız isim Kartal'a yeşil ışık yaktı...
Hadise son aylarda para bastı! Belçika'daki 40 milyon TL'lik yeni evinin tapusunu...
Son talip İtalyan devi! Güneş Saiss'in ayrılığına onay verecek mi?
F.Bahçe Şilili golcüyü gözüne kestirdi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fırtına'da operasyon hazırlığı! 3 isim yolcu
Fark 3'e inecek
Yozgat TOKİ kura çekilişi canlı izle!
Rize TOKİ kura çekilişi canlı izle!
İstanbul su kesintisi olan ilçeler (20 Aralık 2022)
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Düello Denizli’nin Düello Denizli’nin 01:05
G.Saray'dan Arjantinli yıldıza kanca! G.Saray'dan Arjantinli yıldıza kanca! 23:24
Gol düellosunu Denizlispor kazandı! Gol düellosunu Denizlispor kazandı! 23:22
Gol düellosunu Denizlispor kazandı! Gol düellosunu Denizlispor kazandı! 22:59
Piyasası yükseliyor! Şimdi de Fransız devi istiyor Piyasası yükseliyor! Şimdi de Fransız devi istiyor 22:52
Nikola Jokic'ten inanılmaz performans! Nikola Jokic'ten inanılmaz performans! 22:42
Daha Eski
Dünya devinden Gakpo'ya kanca! Dünya devinden Gakpo'ya kanca! 22:42
Maliyeti uygun! Kanarya aradığı forveti buldu Maliyeti uygun! Kanarya aradığı forveti buldu 22:41
Bakasetas'tan Fenerbahçe derbisi sözleri! Bakasetas'tan Fenerbahçe derbisi sözleri! 22:41
Jesus kararını verdi! İşte F.Bahçe'nin İstanbulspor maçı 11'i Jesus kararını verdi! İşte F.Bahçe'nin İstanbulspor maçı 11'i 22:41
Rashica'dan transfer itirafı! G.Saray... Rashica'dan transfer itirafı! G.Saray... 22:41
M.United'dan G.Saray'ı üzen haber! M.United'dan G.Saray'ı üzen haber! 22:40