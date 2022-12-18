Haberler Trabzonspor Andreas Cornelius’tan şok hareket! Trabzonspor'a dava açtı

Andreas Cornelius’tan şok hareket! Trabzonspor'a dava açtı

Son dakika Trabzonspor haberleri: Sezon başında Trabzonspor'dan ayrılarak ülkesinin takımlarından Kopenhag'a transfer olan Danimarkalı futbolcu Andreas Cornelius, alacakları için bordo-mavili kulübe dava açtı. (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2022 Pazar 15:39
Andreas Cornelius’tan şok hareket! Trabzonspor'a dava açtı

Trabzonspor'un 79'uncu Olağan Genel Kurulu'nda yayınlanan faaliyet raporuna göre, bordo mavili takımın 2021-22 sezonunda Parma'dan transfer ettiği ve sezon başında Kopenhag'a transfer olan Andreas Cornelius, alacakları için Trabzonspor'u icraya verdi. Faaliyet raporunda yer alan bilgiye göre, Danimarkalı golcü Andreas Cornelius'un menajeri Per Steffensen, 3 milyon 529 bin 721 TL ve 1 milyon 411 bin TL tutarında iki ayrı alacağı için bordo mavili kulübe icra takibi başlattı.

Geçen sezon bordo-mavili formayla Süper Lig'de 15 gol ve 5 asist kaydeden Cornelius, 6 milyon Euro bonservisle Kopenhag'a transfer olmuştu.

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