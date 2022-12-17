Fırtına'nın sezon başında 9,5 milyon euro'ya Ajax'a sattığı Ahmet Can Kaplan'ın talihsizliği bitmiyor. Yeni takımına katıldıktan kısa bir süre sonra sakatlanan 19 yaşındaki stoper yeniden sakatlandı. Buna göre bu kez çapraz bağ ameliyatı olacak olan genç futbolcu uzunca bir süre daha yeşil sahalardan uzak kalacak
Fırtına'nın sezon başında 9,5 milyon euro'ya Ajax'a sattığı Ahmet Can Kaplan'ın talihsizliği bitmiyor. Yeni takımına katıldıktan kısa bir süre sonra sakatlanan 19 yaşındaki stoper yeniden sakatlandı. Buna göre bu kez çapraz bağ ameliyatı olacak olan genç futbolcu uzunca bir süre daha yeşil sahalardan uzak kalacak.